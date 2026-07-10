ORBETELLO – «Affidata la progettazione per l’intervento di riqualificazione dell’area della ex stazione di rifornimento del metano da tempo in disuso» a farlo sapere l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia.

La ex stazione di rifornimento del metano si trova a Neghelli, all’intersezione fra Lungolago Marinai d’Italia e via Marino de Santis: «L’area – spiega Poccia – sarà sottoposta a un intervento di recupero, per cui saranno utilizzati i soldi del fondo derivante dal “danno ambientale”: un lavoro importante pianificato di concerto con l’ufficio lavori pubblici e l’ufficio ambiente e avverrà in più fasi».

Il primo step prevede la pulizia dell’area da vegetazione e materiali di scarto, per poi proseguire con la demolizione di tutte le opere esistenti: «ormai in stato di degrado – sottolinea l’assessore – e alla demolizione seguirà la bonifica di tutta l’area. Solo a questo punto partirà il lavoro vero e proprio che prevede il rifacimento totale della pavimentazione stradale, la realizzazione dell’illuminazione e la piantumazione di siepi e alberi che circonderanno tutta l’area e la renderanno più gradevole e fruibile».

«La progettazione è già stata affidata – conclude Poccia – e contiamo che il lavoro parta a fine mese e poi riprenda nel mese di settembre, dopo una piccola pausa in agosto, per restituire rapidamente l’area a tutti i cittadini. Come amministrazione crediamo molto nell’importanza del decoro urbano e, con questo intervento, sia anche la dimostrazione che la collaborazione tra uffici permette di raggiungere grandi e piccoli obiettivi. Un ringraziamento doveroso va, quindi, al settore ambiente e al settore lavori pubblici che si adoperano sempre per migliorare il nostro territorio».