GROSSETO – Prima mossa di mercato in casa del Circolo Pattinatori 1951 Grosseto. Il team biancorosso, dopo aver rinunciato a partecipare al massimo campionato di hockey pista dopo sei stagioni consecutive da protagonista, ha dato il via, con la conferma di Stefano Paghi, a un nuovo ciclo che dovrebbe riportarlo nel giro di due-tre anni ai vertici nazionali.

Il consiglio direttivo della società di via Mercurio ha deciso, come noto, di ripartire dal campionato di serie B, allestendo subito una formazione che possa subito riportare i colori biancorossi in serie A2. “Quello che ci aspetta non sarà un anno perso, ma un anno costruttivo. Noi siamo il Grosseto e dobbiamo presentarci su tutte le piste, facendo pesare il nostro blasone – sottolinea il consigliere, già vicepresidente, dottor Gianni Baldi – L’appuntamento è il 26 settembre, con la Coppa Italia, Il nostro sogno sarebbe essere competitivi subito. Vincere la Coppa Italia sarebbe un minimo di garanzia di serietà, un segnale per dire che non siamo morti, e che vogliamo fare degli investimenti”.

La prima mossa del sodalizio grossetano, come detto, riguarda la conferma di una delle bandiere del C.P. il follonichese Stefano Paghi, classe 1994, che ha accompagnato il quintetto maremmano in tutte e sei le stagioni di serie A1, con 171 presenze e 66 reti, oltre a 16 gare disputate con una rete nelle due stagioni di coppe europee. La sua professionalità, il suo impegno sono stati fondamentali in tutti questi anni e anche nella passata stagione ha dimostrato di vivere una seconda giovinezza, chiamato a un super lavoro dopo la partenza di Vargas. Per questo il suo nome è sempre rimasto nel taccuino della società e dopo una semplice trattativa si è giunti a un rinnovo del contratto.

Paghi, oltre a dare il suo importante apporto alla formazione di serie B, proseguirà anche il percorso da tecnico, iniziato già da qualche anno, che ha dato frutti importanti, come la conquista della Coppa Italia under 11 e, nelle scorse settimane, un quarto posto nella volata scudetto, sempre della categoria under 11. Paghi, un esempio da seguire per tutti, quest’anno allenerà la formazione under 13, composta dai ragazzi che hanno brillato nelle finali tricolori di Lodi. Anche per questo quella del “Gufo” è una conferma pesante che fa da trait dʼunion tra il Circolo Pattinatori che, con grande dispiacere, è stato costretto a dare forfait ai massimi livelli, e quello che vuole tornare al più presto a splendere sulla pista “Mario Parri”, che nei prossimi mesi verrà rimessa a nuovo con un progetto dell’amministrazione comunale che porterà la capienza da 370 spettatori a quasi mille.