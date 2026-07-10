GROSSETO – Prosegue la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno valorizza le eccellenze del territorio attraverso le preferenze espresse direttamente dai lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Le segnalazioni continuano ad arrivare da tutta la provincia e le classifiche iniziano ormai a delinearsi con maggiore chiarezza. In alcune categorie si consolidano i leader, mentre in altre la sfida resta apertissima. I dati pubblicati rappresentano una fotografia provvisoria delle nomination raccolte fino a questo momento e sono destinati a cambiare con il proseguimento della prima fase del contest.

Per la categoria Ambulanti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al comando Banco di Beppino di Grosseto, in via Ximenes, con 9 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle cresce Dal Troglio di Paganico, che sale a 3 nomination e consolida la seconda posizione provvisoria. Completa la graduatoria Da Antonio, presente nel parcheggio di piazza De Barberi a Grosseto, con 1 nomination. La categoria continua ad arricchirsi grazie alle segnalazioni dei lettori e, come per tutte le classifiche del contest, i risultati sono ancora provvisori e destinati a evolversi con il proseguimento della fase delle nomination.

Per la categoria Barbieri e parrucchieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi al vertice Ricci e Capricci di Ribolla, che sale a 25 nomination e rafforza la propria leadership. Alle sue spalle si registra un triplo ex aequo a quota 3 nomination tra Da Faido di Porto Santo Stefano, Un Diavolo Per Capello di Bagno di Gavorrano e Mrfrank Barbershop di Grosseto, che raggiunge così il gruppo delle immediate inseguitrici. Segue Barber Shop Da Gian Luca di Grosseto con 2 nomination, mentre con 1 nomination ciascuno figurano Taglio Da Matti di Grosseto, Hair Color di Criscuolo Elisabetta di Grosseto e Barbiere Da Franco di via Roma, a Grosseto. La graduatoria continua a delinearsi grazie alle segnalazioni dei lettori, ma resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti fino alla chiusura della fase delle nomination.

Per la categoria Centri estetici, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Mariana Grec di Grosseto, che raggiunge quota 61 nomination e amplia il vantaggio sulle inseguitrici. In seconda posizione si conferma Bbeauty di Grosseto con 24 nomination, mentre Aqua Spa Concept di Grosseto sale a 4 nomination conquistando il terzo posto provvisorio. Seguono Beauty di Grosseto con 3 nomination e Da Shopie e Vitality Space, entrambe di Grosseto, con 2 nomination ciascuna. Con 1 nomination figurano inoltre Virginia Professional Beauty, Estetista Il Bello delle Donne e La Beauté, tutte attività di Grosseto. La categoria continua a registrare un costante incremento delle segnalazioni da parte dei lettori e presenta una classifica sempre più definita, pur restando ancora provvisoria.

Per la categoria Fornai e pasticcieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al primo posto Forno dei Papi di Bagnore con 3 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Si avvicina Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano, che sale a 2 nomination, mentre con 1 nomination ciascuno figurano La Bottega del Pane di Orbetello e il nuovo ingresso Pasticceria Petrai di Massa Marittima. La graduatoria continua ad arricchirsi con nuove segnalazioni da parte dei lettori e, come per tutte le categorie del contest, resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti nelle prossime settimane.

Per la categoria Gelaterie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi ulteriormente il primato di Il Tropico di Grosseto, che raggiunge quota 176 nomination e mantiene saldamente la leadership. Alle sue spalle si conferma La Mandragola di Pitigliano con 70 nomination, mentre Gelateria Arlekkino di Grosseto sale a 55 e rafforza il terzo posto provvisorio. Segue De’ Lilli di Castiglione della Pescaia con 40 nomination. Più distanziato Orso Bianco di Castiglione della Pescaia, che raggiunge quota 4 nomination, mentre Toko di Porto Santo Stefano, Papeete di Grosseto in via dei Mille e Cremeria Corradini di Castiglione della Pescaia raccolgono 2 nomination ciascuno. Con 1 nomination figurano inoltre Sogni Golosi di Follonica, Gusto Capalbio di Capalbio Scalo, Zen di Marina di Scarlino, La Chiccheria di Marina di Grosseto e Bar Centrale di Massa Marittima. La categoria si conferma una delle più partecipate del contest e presenta una classifica sempre più definita, pur restando ancora provvisoria.

Per la categoria Pizzerie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 registra un importante cambio al vertice. Al comando si porta infatti Al Castello di Montemassi con 114 nomination, superando Alla Pala Magica di Gavorrano che segue con 82 nomination. In terza posizione si conferma Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto con 18 nomination, mentre Zero Distanze del Puntone sale a 8 e consolida la quarta posizione. Seguono Three Stars di Orbetello con 3 nomination e, con 1 nomination ciascuna, La Limonaia di Follonica, Trattoria La Posta di Catabbio, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine, Pizzeria Atuttapansa di Follonica, Beccapizza di Grosseto, My Food La Longevia di Grosseto, Pic Nic di Castiglione della Pescaia, Il Mobilino di Gorarella e Il Frantoio di Sticciano. La categoria si conferma una delle più partecipate del contest e la graduatoria, pur iniziando a delinearsi con maggiore chiarezza, resta ancora provvisoria.

Per la categoria Ristoranti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi al vertice Al Castello di Montemassi con 115 nomination, confermandosi nettamente al comando della graduatoria. Alle sue spalle si mantiene Trattoria Maremmabona di Roselle con 40 nomination, seguita da Ristoro Da Poldo di Grosseto, in via Amiata 1, con 31. Al quarto posto si trova Il Bisbetico di Ribolla con 13 nomination, mentre Skipper Beach di Castiglione della Pescaia e Il Balugano di Scarlino condividono quota 11. Seguono Il Localino di Scarlino con 9 nomination, Borgo Pesca con 9, Sopra Lo Skipper di Castiglione della Pescaia con 7, Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee e Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano con 4, quindi La Parolaccia di Roselle con 3. La categoria continua a confermarsi una delle più competitive dell’edizione e la graduatoria è ancora destinata a evolversi con l’arrivo di nuove nomination.

Per la categoria Stabilimenti balneari, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Il Balugano del Puntone, che raggiunge quota 20 nomination e consolida la propria leadership. In seconda posizione si conferma Bagno Cerboli di Follonica, in località Prato Ranieri, con 2 nomination. Con 1 nomination ciascuno figurano Le Dune di Principina a Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Tirseno di Fonteblanda, Bagno Bertini di Marina di Grosseto, Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, Lido Savoia Cavalleria, La Bussola, Kursaal, Bagno Dlf, Cral Le Poste e Mio e Tuo di Marina di Grosseto, Mamaibeach di Scarlino, Il Tramonto della Giannella, Bagno Gabry di Marina di Grosseto, Bagno La Vela di Castiglione della Pescaia e O Cugì di Monte Argentario. Una graduatoria che continua ad arricchirsi e che resta ancora provvisoria.

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, resterà attiva fino al 31 luglio. I lettori potranno indicare liberamente i propri preferiti nelle varie categorie attraverso il modulo Google disponibile in fondo a questo articolo.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà la seconda fase, quella delle finali.

Le attività che avranno ricevuto più segnalazioni nella fase iniziale si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net e, per ogni categoria, sarà proclamata l’attività vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Il riconoscimento sarà poi consegnato durante uno degli eventi pubblici organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Per assicurarti subito la possibilità di votare nella fase finale iscriviti gratuitamente al nostro canale WhatsApp cliccando qui:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Il 1° settembre saranno infine proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

L’obiettivo di BEST in Maremma resta quello di raccontare il territorio attraverso le preferenze dei lettori, mettendo in evidenza le realtà che, per qualità, servizio, professionalità o legame con il pubblico, riescono a distinguersi nel panorama maremmano.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Saranno otto le categorie protagoniste dell’edizione 2026:

I migliori ristoranti

Le migliori pizzerie

Le migliori gelaterie

I migliori fornai e pasticceri

I migliori barbieri e parrucchieri

I migliori centri estetici

I migliori ambulanti (banchi del mercato)

I migliori stabilimenti balneari

La novità del 2026: premio per tutti i finalisti

La novità dell’edizione 2026 riguarda proprio i finalisti: tutte le 40 attività che accederanno alla fase finale del contest riceveranno un omaggio speciale da parte de IlGiunco.net.

Ogni finalista avrà infatti diritto a uno sconto del 30% da utilizzare su tutti i prodotti pubblicitari del nostro quotidiano.

Un appuntamento sempre più seguito in Maremma

Negli anni BEST in Maremma ha raccolto migliaia di voti e segnalazioni, diventando un appuntamento molto seguito sia dai lettori sia dalle attività coinvolte. Anche per questa settima edizione sarà quindi fondamentale la partecipazione del pubblico, chiamato ancora una volta a indicare le eccellenze del territorio.

I volantini “gratis” per tutte le attività

Le attività che vorranno promuovere la propria partecipazione potranno inoltre ritirare volantini dedicati al contest da utilizzare per invitare clienti e pubblico a votare.

Come partecipare

Per partecipare basta compilare il modulo qui sotto inserendo le proprie preferenze nelle varie categorie.