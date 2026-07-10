GROSSETO. Il centro storico di Grosseto si è trasformato in un palcoscenico di pura emozione e spettacolo in occasione della Staffetta di Canapone. L’evento ha riscosso un successo straordinario, registrando la partecipazione di ben 34 squadre, per un totale di 136 corridori che hanno animato le vie cittadine.

La partenza e l’arrivo erano come sempre posizionati in piazza Duomo. Da qui, gli atleti si sono sfidati su un itinerario suggestivo di 3 chilometri e 650 metri per ciascuna frazione, toccando gli angoli più belli del centro storico e i tratti illuminati delle storiche mura. La formula della manifestazione, unica nel suo genere in Italia e ormai appuntamento fisso dell’estate grossetana, è stata riproposta dal Marathon Bike, in collaborazione con Uisp e Avis, col sostegno del Comune di Grosseto e di Banca Tema.

La gara, inserita nel circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, è stata come sempre elettrizzante, con un finale mozzafiato. A trionfare è stata la staffetta numero 7, che ha visto la seconda affermazione di Elena Ciani del Team Marathon Bike, insieme ad Andrea Zombardo della Mens Sana Siena, Danilo Marianelli del Team Marathon Bike e Luca Volpe del Quarto Stormo, il quale nell’ultima frazione si è reso protagonista di una clamorosa rimonta, recuperando ben 10 posti fino a battere in volata Simone Guidarini. Soltanto una manciata di secondi dopo è sopraggiunto il traguardo per la terza squadra classificata. Come da tradizione, sono state premiate le prime dieci squadre della classifica.

La squadra vincitrice ha tagliato il traguardo con il tempo totale di un’ora, 4 minuti e 45 secondi. Piazza d’onore e medaglia d’argento per la squadra numero 2, arrivata dopo un’ora, 4 minuti e 48 secondi, composta da Filippo Bonucci dell’Atletica Costa d’Argento, Fabio Santilli del Quarto Stormo, Pompeo Schisano del Quarto Stormo e Simone Guidarini del Team Marathon Bike. Il podio è stato completato dalla squadra numero 20, che ha bloccato il cronometro a un’ora, un minuto e zero secondi, grazie alle prestazioni di Flavio Mataloni dell’Atletica Costa d’Argento, Michele Lombardi del Team Marathon Bike, Lorenzo Ceccarelli del Quarto Stormo e Sveva Lucherini dell’Atletica Costa d’Argento.

Al Quarto Stormo è andato anche il premio come squadra più numerosa con 28 corridori, mentre a Luca Volpe è stato consegnato il riconoscimento dedicato al compianto Maurizio Baroni, uno dei padri fondatori dell’evento.

Al traguardo i protagonisti hanno espresso tutta la propria soddisfazione. “Vincere è bello, ripetersi ancora di più – racconta Elena Ciani all’arrivo – ma il merito è tutto dei ragazzi che erano con me perché io ero l’anello debole della squadra, anche se ho fatto del mio meglio”.

Le fa eco il compagno di squadra Andrea Zombardo, che aggiunge: “È una soddisfazione del tutto inaspettata, sto partecipando al circuito Corri nella Maremma e porto a Siena il ricordo di una bellissima esperienza”.

Commosso il terzo frazionista Danilo Marianelli, che sottolinea: “Questa è una delle gare a cui sono più affezionato e che mi dà più soddisfazione e voglio fare un saluto speciale al mio allenatore Mauro Ferrari, venuto a mancare improvvisamente pochi giorni fa. Probabilmente mi ha aiutato anche lui da lassù”.

La firma definitiva sulla vittoria l’ha messa l’ultimo staffettista, autore di una progressione micidiale: “Stasera mi sentivo bene ed è il frutto di tanti anni di allenamento – racconta Luca Volpe – i due ragazzi centrali hanno fatto un ottimo lavoro, io son partito in decima posizione e ci ho provato. Abbiamo tenuto dietro Simone Guidarini e portato a casa questa bellissima vittoria in mezzo a tanta gente”.

Anche tra le autorità il clima era di grande festa, a partire dall’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento. “È sempre una bellissima edizione e quest’anno la vogliamo dedicare a un grande corridore che ha fatto la storia di questo sport a Grosseto, Azelio Fani – afferma l’assessore Fabrizio Rossi, ricordando il grande Azelio al quale piazza Dante ha tributato un minuto di raccoglimento prima del via – eventi sportivi come questo rendono il nostro centro storico vivo e vitale. Il Comune non mancherà mai di sostenere la collaborazione tra Uisp e Marathon Bike, eccellenze di questa città”.

Sulla stessa linea d’onda si è espresso Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto, spiegando: “Siamo arrivati alla diciassettesima edizione con davvero tanti atleti. Questa manifestazione racchiude perfettamente il nostro spirito perché promuove il territorio e fa correre tutti, dagli atleti più bravi fino ai ragazzi speciali di Skeep, creando un momento fondamentale di festa e di vicinanza“.

Un connubio, quello tra sport e solidarietà, che è stato ribadito con forza anche dal mondo del volontariato: “La Staffetta di Canapone rappresenta una delle tante attività fondamentali che Avis svolge insieme al Marathon Bike – evidenzia Carlo Sestini, presidente di Avis – per noi questo è un momento prezioso per sensibilizzare le persone sul tema della donazione di sangue e plasma, specialmente nel periodo estivo in cui il bisogno è maggiore”.

Il bilancio finale spetta ovviamente all’infaticabile organizzatore Maurizio Ciolfi, presidente del Marathon Bike, che conclude con una riflessione importante: “Un’edizione bellissima, emozionante e unica, è davvero difficile trovare una pecca organizzativa, ma il tempo passa per tutti e diventa sempre più difficile. È davvero complesso gestire una gara del genere in tutti i suoi aspetti, anche se la soddisfazione rimane tanta. Vedremo cosa riserverà il futuro, intanto godiamoci questo grande successo”.