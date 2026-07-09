FOLLONICA – Veicoli abbandonati e rifiuti rimossi dalla zona industriale di Follonica: l’amministrazione comunale ha portato a termine oggi un importante intervento di pulizia e ripristino del decoro urbano in via dell’Industria e via dell’Artigianato.

L’intervento di rimozione dei veicoli abbandonati

L’operazione ha riguardato la rimozione dei veicoli abbandonati presenti in via dell’Industria, privi delle parti necessarie a consentire una corretta circolazione e pertanto classificati come rifiuti, oltre alla raccolta dei materiali abbandonati sulla sede stradale in entrambe le vie della zona industriale.

Tra l’altro l’area era stata posta sotto sequestro preventivo a seguito dell’attività di controllo e della segnalazione della polizia locale, per consentire gli accertamenti. Completate le procedure previste, è stato possibile procedere alla liberazione dell’area e concludere le operazioni di rimozione, restituendo alle due strade condizioni di maggiore sicurezza, ordine e decoro.

«Attenzione alta contro l’abbandono di rifiuti»

«Desidero rivolgere un ringraziamento all’ufficio Ambiente e al comando di polizia locale per il lavoro svolto con professionalità, tempestività e collaborazione, che ha consentito di portare a termine un intervento importante per la tutela del territorio e della collettività» afferma il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti.

«Continuerò a mantenere alta l’attenzione sulle situazioni di abbandono illecito di rifiuti e degrado urbano, promuovendo azioni concrete per garantire il rispetto dell’ambiente e il decoro degli spazi pubblici. La collaborazione tra amministrazione, uffici comunali e organi di controllo è fondamentale per dare risposte efficaci ai cittadini».