Una minaccia ogni 28 ore. Nel 2025 sono stati registrati 309 episodi di intimidazioni e violenza contro sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti delle amministrazioni locali. È quanto emerge dall’ultimo dossier “Amministratori sotto tiro”, realizzato da Avviso Pubblico, la rete degli enti locali impegnata nella promozione della cultura della legalità.

Il report fotografa una realtà ormai strutturale: dal 2010 a oggi sono stati censiti oltre 6.000 casi, con una media di 376 intimidazioni all’anno, a conferma di un fenomeno che interessa l’intero Paese.

«I dati contenuti nel dossier dimostrano come le intimidazioni agli amministratori locali rappresentino una minaccia costante per la tenuta democratica delle nostre comunità. È una realtà preoccupante, divenuta un elemento strutturale e di continuità che attraversa l’Italia e mette in pericolo la democrazia delle istituzioni locali», afferma Massimo Borghi, assessore alla Legalità del Comune di Gavorrano e coordinatore regionale di Avviso Pubblico.

Secondo il dossier, la Toscana è la nona regione italiana per numero di intimidazioni e aggressioni agli amministratori locali, con 243 casi registrati dal 2010 a oggi. Sono invece 74 i Comuni toscani coinvolti, sui 1.736 interessati a livello nazionale.

«Nemmeno la Toscana è immune, nonostante il governo democratico dei territori abbia basi forti e radicate nel pensiero e nella storia delle comunità locali», osserva Borghi.

Tra gli episodi più recenti viene ricordato anche quello avvenuto a Manciano, dove l’assessore al Turismo e alle Attività produttive è stato vittima di una brutale aggressione.

«Dietro alle minacce e alle aggressioni ci sono le storie di donne e uomini che raccontano, con nomi e volti, la solitudine, la paura e la frustrazione di chi ogni giorno decide di restare al proprio posto. Accanto a loro ci sono i cittadini, le persone, le famiglie e le comunità che rischiano di perdere la fiducia nelle istituzioni», prosegue Borghi.

L’assessore richiama infine l’importanza di continuare a sostenere gli strumenti di tutela già esistenti.

«Ogni intimidazione è un tentativo di indebolire la democrazia locale. Per questo è indispensabile che attorno agli amministratori ci siano i cittadini. Per arginare il fenomeno e salvaguardare il lavoro di chi amministra, è necessario preservare tutti gli strumenti messi in campo finora, a partire dal mantenimento del Fondo ministeriale contro le minacce, che ha prodotto risultati importanti sul fronte della formazione, della sensibilizzazione e della crescita culturale delle comunità», conclude Massimo Borghi.