GROSSETO – Avrebbero ottenuto crediti d’imposta legati al Superbonus 110% attraverso lavori mai eseguiti, false asseverazioni e fatture per operazioni inesistenti. Per questo la Guardia di Finanza di Grosseto ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 380mila euro nei confronti di una società e del suo rappresentante legale.

Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto su richiesta della Procura della Repubblica, rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una società operante come general contractor nella provincia di Grosseto avrebbe sottoscritto numerosi contratti di appalto per interventi edilizi agevolati dal Superbonus 110%, lavori che, però, non sarebbero mai stati realizzati.

L’indagine ipotizza che il sistema fosse finalizzato a generare crediti d’imposta attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la predisposizione di false asseverazioni tecniche e il rilascio di visti di conformità non veritieri. I crediti fiscali sarebbero poi stati ceduti a istituti di credito e ad altri soggetti giuridici, ottenendo così l’immediata monetizzazione delle somme.

Sono cinque le persone indagate nell’inchiesta, tra cui gli amministratori di diritto e di fatto della società e tre professionisti. A loro, a vario titolo, vengono contestati i reati di truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.

Nel corso dell’operazione, la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro i crediti d’imposta ancora presenti nei cassetti fiscali, impedendone così l’ulteriore circolazione, oltre a rapporti finanziari, immobili, autoveicoli e quote societarie, fino al raggiungimento dell’importo complessivo disposto dall’autorità giudiziaria.

L’operazione, spiegano le Fiamme Gialle, rientra nelle attività di contrasto alle frodi legate alle agevolazioni fiscali previste a sostegno di cittadini e imprese, con l’obiettivo di tutelare le risorse pubbliche e la legalità economico-finanziaria.