GROSSETO – Per il secondo anno consecutivo le tre squadre del Big Mat Bsc Grosseto di softball si sono qualificate ai play off. Dopo le under 16 e le under 19, ottengono la qualificazione anche le ragazze della prima squadra di Paolo Verrecchia.

Nel weekend infatti, sul diamante di Stesso Fiorentino le biancorosse della Serie B hanno prima ceduto il passo per 8-1 con il Valmarecchia, poi hanno battuto per 14-0 la Sestese. “Chiudiamo la regular season di Serie B con all’attivo dodici giornate, di cui nove in trasferta, e ventiquattro partite – dichiara il manager Paolo Verrecchia -. Nonostante un campionato lungo e faticoso, abbiamo vinto il nostro girone e staccato il pass per i play off che cominceranno a settembre. Sottolineo la grande prestazione della squadra che con grande maturità ha raggiunto un livello tecnico-tattico davvero importante”.

Chiudono in bellezza la regular season le Under 19 del Big Mat Bsc Grosseto di softball battendo 4-3 la Fiorentina. Bene le prestazioni in pedana di Lilly Childers e Giorgia Franceschelli e delle mazze biancorosse che hanno sfruttato magistralmente le poche occasioni concesse dalle avversarie.

Per quanto riguarda il mondo del baseball, gli Under 18 del Big Mat Bsc Grosseto hanno perso per 12-1 contro la Fiorentina Black, mentre gli Under 15 hanno vinto 14-13 contro la Fiorentina (recuperando così il match dell’andata interrotto per oscurità) e poi hanno perso per 15-9 la gara di ritorno, sempre contro la compagine di Firenze.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.