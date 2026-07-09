ROMA – Il Made in Italy incontra le istituzioni. Novair Noxerior Gas Systems, l’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Grosseto e SACE si sono confrontati in un incontro istituzionale con l’obiettivo di sostenere il percorso di internazionalizzazione dell’azienda e consolidarne la presenza sui mercati esteri.

L’incontro, organizzato dal Comune di Grosseto, si è svolto nella sede di SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Erano presenti il Chief Network Officer di SACE, Mario Melillo, il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, e il general manager di Novair Noxerior Gas Systems, Federico Guidarelli.

L’azienda grossetana è oggi presente in 130 Paesi attraverso una rete di oltre 70 distributori e partner internazionali. Al centro del confronto sono state le strategie di sviluppo sui mercati esteri e i risultati ottenuti negli ultimi anni, tra cui l’aggiudicazione di gare internazionali promosse da organismi come UNDP, CERN e NATO, superando concorrenti provenienti da numerosi Paesi. Le forniture riguardano principalmente generatori di azoto e ossigeno destinati, tra l’altro, agli ospedali da campo.

«Un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia la competitività delle nostre tecnologie e del Made in Italy anche nei contesti più esigenti a livello internazionale», si legge nella nota diffusa dall’azienda.

Novair Noxerior Gas Systems ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Grosseto e, in particolare, al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e al presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, sottolineando come il loro supporto abbia contribuito a rendere possibili questi incontri istituzionali e ad ampliare in tempi rapidi la rete di partner e distributori dell’azienda a livello internazionale, favorendo collaborazioni con importanti realtà industriali e multinazionali.

Un ringraziamento è stato infine rivolto anche a Mario Melillo e allo staff di SACE «per l’ospitalità, la professionalità e il supporto dimostrati, rappresentando un punto di riferimento per tutte le aziende italiane che puntano a crescere sui mercati internazionali».