PIANCASTAGNAIO – È stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo del progetto Monte Amiata Outdoor”. Unisce il Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata e le associazioni dell’outdoor del comprensorio: Amiata bike Asd, le sezioni di Siena e Grosseto del Club alpino Italiano, la Uisp Abbadia San Salvatore – Sezione camminatori, promotrice del “Cammino del vulcano”, e l’Asd Orienteering Amiata.

Il Protocollo nasce da un’esigenza espressa dalle stesse associazioni, che hanno chiesto al Parco di farsi promotore di un percorso comune: superare la frammentazione delle iniziative e costruire un sistema coordinato capace di valorizzare la rete sentieristica, i percorsi ciclabili, le falesie e le vie di arrampicata sportiva, gli eventi sportivi e le attività educative outdoor dell’intero territorio amiatino.

Le realtà firmatarie rappresentano un primo nucleo: il Protocollo ha infatti carattere aperto e potrà essere sottoscritto da ulteriori associazioni, enti e operatori che ne condividano le finalità. Un criterio, però, è centrale: le attività devono insistere su più Comuni del Parco e non su uno soltanto, sia come singola associazione sia come rete di associazioni. È questa dimensione sovracomunale a fare del progetto uno strumento autenticamente di comprensorio, capace di leggere i dodici Comuni del Parco come un unico sistema territoriale integrato.

L’obiettivo dell’intesa è portare alla costituzione di un vero e proprio tavolo permanente: il Comitato di coordinamento “Monte Amiata Outdoor”. Sarà questo comitato che dovrà riunire le associazioni firmatarie e i soggetti strategici del territorio (dalle Unioni dei Comuni alla Società Macchia Faggeta, dal Consorzio Forestale dell’Amiata alle Asbuc) per programmare iniziative condivise, partecipare in forma coordinata a bandi regionali, nazionali ed europei e promuovere il Monte Amiata quale destinazione outdoor di rilievo regionale e nazionale. Inoltre, come ricordano dal Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata, sarà fondamentale prevedere un raccordo con l’Ambito turistico Amiata e con Toscana promozione turistica.

Prima “prova generale” con il Festival dell’Outdoor Amiata

Primo banco di prova sarà il Festival dell’Outdoor dell’Amiata, in programma l’11, 12 e 13 settembre 2026 con campo base ad Abbadia San Salvatore e articolazione itinerante sul comprensorio: tre giorni di trekking, cicloturismo, orienteering, incontri sulla sicurezza in montagna, sull’alpinismo e sull’arrampicata sportiva e molto altro sul tema outdoor sull’Amiata e non solo.

«Questo Protocollo è nato dal basso, dalla volontà delle associazioni di lavorare insieme oltre i confini dei singoli Comuni – dichiara il commissario straordinario del Parco, Mauro Tognoli – Il Parco ha raccolto questa richiesta mettendo a disposizione il proprio ruolo di coordinamento: è così che il territorio cresce, come sistema e non come somma di iniziative isolate”