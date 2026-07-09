GROSSETO – “L’Italia più bella che c’è!” riparte con una nuova stagione tutta dedicata a cucina, cultura e territorio, guidata dall’autore, conduttore e giornalista televisivo maremmano Stefano Bini attraverso borghi e scorci nascosti d’Italia.

Le nove puntate andranno in onda ogni domenica (a partire dal 12 luglio) dalle 14:30 su La7.it, visibili anche tramite l’app La7 su smartphone e tv connesse, con le pillole disponibili sul canale YouTube La7 Intrattenimento. A conferma del successo dell’edizione precedente, la stagione si arricchisce di due speciali serali su La7, in programma il 9 e il 16 agosto in seconda serata, con il best of delle nove tappe raccontate. Il programma è una produzione di Mr. Moody firmata da Luca Rochira, con la regia di Andrea Stefanini e Marco Aiuto come autore personale.

Il debutto con Grosseto e Castiglione della Pescaia

La prima puntata del 12 luglio porta Stefano Bini alla scoperta di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, raccontate come una storia di rigenerazione urbana. Il viaggio parte dalle mura medicee di Grosseto, ancora intatte dopo secoli, per poi attraversare il centro storico con Piazza Dante, Piazza Duomo e Corso Carducci, senza dimenticare la tradizione dei butteri a cavallo.

A Castiglione della Pescaia, protagonisti sono il paese, l’eredità di Italo Calvino e la Diaccia Botrona, tra racconti di pirati, scrittori, pescatori e fenicotteri rosa, mentre in cucina spazio agli spaghetti alla Buttera (n mix tra carbonara e amatriciana) e alla zuppetta di pesce alla castiglionese. La puntata rivela anche una curiosità: Castiglione della Pescaia è la prima meta turistica estiva in Toscana per numero di presenze.

Manciano tra pastorizia e tradizioni etrusche

La terza puntata, in onda il 26 luglio, è dedicata a Manciano, tra le colline più spettacolari della provincia di Grosseto, dove la pastorizia è parte integrante del Dna del territorio.

Due giovani chef locali proporranno due ricette della tradizione mancianese, l’acquacotta con la ricotta e il buglione d’agnello, mentre il racconto si arricchisce con le storie dell’arrivo dell’acqua nel paese agli inizi del ‘900, le fontane scolpite su roccia e marmo e delle suggestive Cascate del Mulino.

Curiosità nella puntata: a Manciano esiste un antico castello utilizzato in passato come cisterna per l’acqua e la piccola biblioteca comunale conserva oltre ventimila volumi.