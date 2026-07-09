Foto di repertorio

ORBETELLO. Le elevate temperature delle ultime settimane continuano a mettere sotto pressione la Laguna di Orbetello. Da una parte il Comitato Tecnico Scientifico, riunito questa mattina, parla di una situazione che non presenta al momento condizioni di emergenza ma che richiede un monitoraggio costante; dall’altra il Partito Democratico torna a chiedere al Governo di rendere pienamente operativo il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna, ritenendo non più rinviabili gli interventi strutturali (foto repertorio). Il punto è stato fatto durante la riunione del Comitato Tecnico Scientifico convocata nell’ambito dell’attività ordinaria di monitoraggio, alla presenza dei rappresentanti della Regione Toscana, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Ismar, di Arpat, del Wwf e degli altri enti coinvolti. «Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’evoluzione delle condizioni ambientali registrate negli ultimi giorni, caratterizzati da un’ondata di calore eccezionale che ha interessato l’intero territorio», spiega il sindaco Andrea Casamenti. Le temperature, che in alcune zone del comune hanno raggiunto i 40 gradi, hanno favorito l’evaporazione dell’acqua e l’aumento della temperatura della laguna. Secondo i dati illustrati dal Comitato, il livello dell’acqua è attualmente intorno agli 11 centimetri, in miglioramento rispetto ai 5-6 centimetri registrati nei giorni scorsi, ma ancora inferiore a quello ritenuto ottimale. Le difficoltà sono legate sia alle condizioni delle maree sia all’intensa evaporazione, che limita anche l’efficacia del sistema di pompaggio. Anche la temperatura dell’acqua resta elevata, attestandosi intorno ai 30 gradi. Il quadro, spiegano i tecnici, è differenziato tra i due bacini della laguna. A Ponente la situazione viene giudicata complessivamente positiva, con una criticità circoscritta a un’area storicamente caratterizzata da bassi fondali. Maggiori preoccupazioni riguardano invece la laguna di Levante, in particolare nella zona della Voltata e nel tratto verso Ansedonia, dove è stato osservato un addensamento di pesci che manifesta comportamenti riconducibili a condizioni di stress. Il Comitato ha inoltre precisato che la presenza di alcuni esemplari di piccola taglia morti è riconducibile alle elevate temperature e rappresenta, allo stato attuale, un fenomeno fisiologico tipico delle ondate di calore estive. Le analisi effettuate, comprese quelle supportate dalle osservazioni satellitari, non evidenziano una situazione di emergenza, pur richiedendo la massima attenzione in vista del perdurare delle alte temperature. Una nuova riunione del Comitato è già stata convocata per lunedì.

La posizione del Partito Democratico

Proprio sulla situazione della laguna interviene anche il Partito Democratico. Al termine di un sopralluogo effettuato oggi nell’ambito dell’iniziativa Agritour Toscana, i deputati Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera, insieme ai componenti della Commissione Agricoltura Antonella Forattini, Stefano Vaccari e Nadia Romeo, chiedono al Governo di accelerare sull’attivazione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della Laguna di Orbetello. «L’allarme lanciato dai pescatori della Laguna di Orbetello sui bassi livelli di ossigeno conferma che non c’è più tempo da perdere – dichiarano i parlamentari –. A oltre un anno e mezzo dall’approvazione della legge che ha istituito il Consorzio, il Ministero dell’Ambiente e il Governo non hanno ancora completato gli atti necessari per renderlo pienamente operativo. Si tratta di un ritardo grave e ingiustificabile che espone un ecosistema estremamente fragile e un’intera comunità a rischi che potevano e dovevano essere prevenuti». Secondo gli esponenti dem, il Consorzio è stato istituito proprio per garantire una gestione stabile e coordinata della laguna, assicurare un monitoraggio ambientale costante e consentire interventi tempestivi contro fenomeni come l’anossia e le morie di pesci. «Continuare a rinviare la sua attivazione significa lasciare cittadini, pescatori e operatori turistici nell’incertezza, senza gli strumenti necessari per affrontare un’emergenza che rischia di ripetersi ogni estate. Chiediamo al Ministero dell’Ambiente di convocare con urgenza tutti gli enti interessati per rendere finalmente operativo un organismo previsto da una legge già in vigore. La Laguna di Orbetello non può più essere ostaggio dell’inerzia del Governo: servono responsabilità, tempi certi e interventi concreti per tutelare l’ecosistema lagunare, sostenere le attività produttive e salvaguardare un patrimonio ambientale unico per la Toscana e per l’intero Paese.»