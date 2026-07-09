GROSSETO – Incidente in corso sulla strada delle Collacchie, nel tratto tra Grosseto e Marina di Grosseto, dove quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena di fronte ad un distributore di benzina. Il traffico in zona è rallentato.

I soccorsi e la viabilità

Sul posto stanno operando la polizia municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica, e un’ambulanza della Misericordia. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e la circolazione lungo l’arteria che collega il capoluogo alla costa subisce rallentamenti: si consiglia prudenza a chi è in viaggio verso il mare.

Notizia in aggiornamento