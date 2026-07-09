CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Novità in casa Hc Castiglione, che comunica che il nuovo allenatore della squadra di serie A1 della Blue Factor per la stagione 2026-2027 sarà Michele Achilli.

Dopo il ripescaggio nella massima categoria, il presidente dell’HcC Marcello Pericoli ha deciso insieme a Massimo Bracali, che ha guidato la prima squadra la scorsa stagione, di provare una nuova strada. Bracali al contempo è stato nominato coordinatore di tutto il settore biancoceleste, che quest’anno vedrà in pista la squadra di serie B, l’under23, l’under19, l’under 17, l’under13 e l’under 11.

“Quando Bracali ci ha comunicato che voleva dedicarsi ai più giovani abbiamo chiesto ad Achilli, che era alla guida dell’under 15, la sua diponibilità – ha detto il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – e l’accordo è stato trovato subito. Conosciamo le qualità di Achilli e siamo sicuri che continuerà nella crescita della squadra. Al contempo Massimo Bracali ha deciso di rimanere alla guida di tutto il settore giovanile».

«La serie A1 è un bell’impegno – ha detto Michele Achilli – e so quanto è difficile e impegnativa. Ho chiesto alla società di poter alzare il livello. Castiglione è una piazza che conosco e dove sono stato sempre bene. L’obiettivo è quello di conquistare la salvezza”.

Michele Achilli, classe 1976, ha iniziato a giocare a sette anni a Follonica, dove è rimasto fino ai diciotto anni, conquistando qualche titolo giovanile con il club. Nelle nazionali giovanili ha vinto l’Europeo U17 a Viareggio nel 1992 e l’argento in quello U20 in Francia nel 1995. Dopo l’esordio con l’Scs e con il Follonica in A1, ha indossato le maglie di Salerno, Prato (dove è rimasto 5 stagioni), Gorizia, Tenerife (nella Ok Liga), Reggio Emilia, Breganze, Lodi, Seregno, Sarzana, con il record personale di 31 reti in A1 nel 2011. Come giocatore ha disputato anche una finale scudetto con il Prato, la Coppa Cers e la Coppa Campioni.

Come tecnico ha vinto la Coppa Italia e lo scudetto femminile nel 2003-2004 a Breganze, e ha conquistato la promozione dalla B alla serie A2 con il Cp Grosseto nel 2020-21.

Michele Achilli, 49 anni, era arrivato al Castiglione già nella stagione 2013-14 come allenatore-giocatore nel campionato di serie A2. Era rimasto alla guida dei biancocelesti fino alla stagione 2015-16, sfiorando la promozione in A1: al Casa Mora nella terza gara di spareggio vinse il Sandrigo ai rigori. In tre stagioni collezionò 67 gol fra campionato, Coppa Italia e playoff. Per un anno poi rimase alla guida delle quadre giovanili. Chiudendo la carriera da allenatore-giocatore a Siena in serie B dopo quattro anni.