GROSSETO – Un minore è rimasto ferito nel pomeriggio in un campeggio lungo la strada provinciale La Trappola, nel comune di Grosseto.

L’allarme è scattato intorno alle 15.48, quando è arrivata la chiamata al 118 dopo un trauma causato da uno scontro accidentale con un’altra persona.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto e l’ambulanza Blsd di Grosseto. Vista la situazione, poi, i soccorritori hanno richiesto l’elisoccorso Pegaso 2.

Il trasferimento in ospedale

Dopo le prime cure, il minore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena.

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