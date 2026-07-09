GROSSETO – Il Solari Grosseto Handball è in piena preparazione per affrontare come di consueto il Campionato Italiano di Beach Handball 2026, appuntamento irrinunciabile in quanto elemento intrinseco del DNA di questa società.

Nel percorso che porta alla kermesse nazionale, lo scorso weekend i maremmani hanno partecipato al torneo di Beach Handball disputatosi a Lido delle Nazioni (FE) dove si sono classificati secondi, sfiorando l’impresa in finale persa all’ultimo shoot out.

Ora li attende un altro torneo, questa volta organizzato in casa, che si svolgerà il 12 luglio p.v. al Bagno Bertini di Marina di Grosseto, location preferita per gli allenamenti estivi da parte dei grossetani. Sarà un ulteriore banco di prova, con quattro formazioni a scendere in campo, che si affronteranno con la formula all’italiana in gare di andata e ritorno.

L’obiettivo è di accumulare quanto più possibile minutaggio e rodare i meccanismi di gioco, principalmente per la squadra tipo, in vista del Campionato Italiano di Beach Handball che si svolgerà dal 17 al 18 luglio a Senigallia, nuova location individuata quest’anno dalla Federazione Italiana Giuoco Handball.

Il tutto per replicare i successi degli anni scorsi e per cercare di portare di nuovo lo scudetto a Grosseto, dopo l’ultimo successo ottenuto nel 2023. “Sarà durissima – ha diramato la società biancorossa – perché gli avversari sono sempre più agguerriti e in crescita, e ogni anno il livello si alza sempre di più, a vantaggio soprattutto dello spettacolo, con formazioni anche di blasone, ma il Grosseto è sempre lì a giocarsela con tutti, senza timori reverenziali”.