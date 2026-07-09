FOLLONICA – Musica, teatro, arte, tradizione e relax: è un cartellone ricchissimo quello di Follonica Estate 26, il programma di eventi che accompagnerà residenti e turisti dal 3 luglio fino al 4 ottobre.

Inoltre concerti, spettacoli lirici, jazz d’autore, tributi alle grandi band, incontri con gli scrittori, laboratori per bambini e appuntamenti dedicati all’archeologia animeranno per tre mesi le piazze e gli spazi più suggestivi della città.

Un’estate di grandi concerti

Il fronte musicale è quello più affollato.

Tra i nomi di richiamo del cartellone spiccano Emma, in concerto il 4 agosto al Parco Centrale, i Negramaro con il loro live “Una storia ancora semplice” il 12 agosto, e il rapper Kid Yugi il 7 agosto.

Spazio anche alla comicità con Jonathan Canini l’11 agosto e a serate all’insegna dei tributi con Killer Queen, Teenage Dream e tanti altri, nell’ambito della rassegna Follonica Summer Nights.

Non manca la grande tradizione bandistica, con i concerti della Filarmonica G. Puccini Città di Follonica (8 luglio e 27 agosto) e della Premiata Filarmonica “G. Verdi” di San Vincenzo (16 luglio).

Il jazz protagonista con Grey Cat

Uno dei fiori all’occhiello dell’estate follonichese è il festival Grey Cat 2026, sotto la direzione artistica di Stefano Cocco Cantini.

Inoltre dal 30 luglio in poi si alternano big della scena jazz internazionale e nazionale: il “Paf Trio” con Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri il 5 agosto, Joey Calderazzo il 6 agosto, Gavino Murgia il 3 agosto, oltre alla Big Band della Scuola Comunale di Musica.

Opera lirica e musica classica

Gli amanti della musica classica hanno un appuntamento imperdibile il 17 luglio, alle Ferriere Teatro all’aperto, con “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, una produzione originale con l’Orchestra Massimo de Bernart, il Coro Carlo Goldoni e la direzione di Mario Menicagli.

Il primo agosto tocca invece al concerto sinfonico dell’Orchestra Massimo De Bernart, con Bolero e Carmen Suite, diretto da Damiano Tognetti.

Incontri con gli autori: Officina Maremma

Il cartellone dedica ampio spazio anche alla cultura e all’attualità con la rassegna Officina Maremma – Incontri con l’autore, ospitata al Teatro Fonderia Leopolda.

Tra gli ospiti attesi: Giovan Battista Brunori, Paolo Crepet con “Riprendersi l’anima” (23 luglio), Daniele Capezzone, Gaddo Della Gherardesca e il geopolitico Dario Fabbri (10 settembre).

Tradizione e spettacoli: il Carnevale estivo e i fuochi

Non mancano gli appuntamenti che richiamano la tradizione follonichese. Il 25 luglio va in scena il Carnevale Estivo 2026, con la sfilata notturna dei carri allegorici, mentre il 14 agosto il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Lungomare Carducci illuminerà la notte di mezza estate. Il 19 luglio spazio a Follos, sfilata e celebrazioni in stile ‘800.

Arte, fumetto e retrogaming

L’estate follonichese si chiude nel segno dell’arte e della cultura pop. Da settembre, negli spazi di Fonderia 1, arrivano Follomix, il festival del fumetto e del collezionismo (18-20 settembre), e Flashback, la mostra di retrogaming e retrocomputing (3-4 ottobre). Da segnalare anche la mostra su Diabolik, inaugurata il 4 luglio alla Pinacoteca Civica.

Bambini e archeologia

Pensati per i più piccoli i laboratori “I venerdì con Tata Vale” davanti alla Biblioteca della Ghisa e i laboratori didattici delle Notti dell’Archeologia 2026 al Museo Magma, con conferenze scientifiche a cura dell’Università degli Studi di Siena.

Informazioni e biglietti

Il calendario completo e aggiornato è disponibile online. Per informazioni turistiche e biglietteria ci si può rivolgere allo Iat di Follonica (0566.52012).

I biglietti per gli eventi principali (Grey Cat, Lirica, Concerto sinfonico e Follonica Summer Nights) sono acquistabili su ticketone.it e liveticket.it.

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