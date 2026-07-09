ROCCALBEGNA – Un’azienda agricola senza linea telefonica e connessione internet da cinque mesi: accade nel territorio comunale di Roccalbegna, dove il titolare di un’utenza non può ricevere né effettuare chiamate, né tantomeno connettersi alla rete, disservizi telefonici purtroppo non infrequenti in Maremma, ma più frequenti sull’Amiata.

Una situazione che ha spinto l’intestatario della linea a depositare un ricorso d’urgenza presso il Tribunale di Grosseto.

Cinque mesi di disservizi telefonici e isolamento

«A nulla sono valsi i reiterati solleciti da parte del titolare della linea che, a distanza di cinque mesi, risulta ancora isolata, senza peraltro alcuna indicazione su quanto tempo ancora durerà il disservizio» afferma l’avvocato Riccardo Cavezzini che ha seguito la vicenda.

Non si tratta neppure del primo guasto: negli ultimi anni la linea è stata interessata da ripetuti disservizi che hanno impedito alla titolare dell’azienda agricola di fruire sia della linea voce sia di quella dati. Insomma un divario digitale (o digital divide) che penalizza chi ne è colpito.

Non ricevendo alcun riscontro, e cadendo nel vuoto ogni richiesta di risoluzione del guasto, il titolare dell’utenza si è visto costretto a rivolgersi al tribunale con un ricorso d’urgenza.

I danni per l’attività

La situazione è resa ancora più difficile dalla scarsa copertura della linea mobile nella zona, che non offre alternative praticabili.

«Il disservizio sta arrecando gravi danni all’azienda agricola che, da cinque mesi, si trova di fatto tagliata fuori da ogni comunicazione: un isolamento che pesa sull’operatività quotidiana di un’attività produttiva in un territorio, quello delle aree interne della Maremma, dove la connettività rappresenta spesso un problema strutturale» conclude.