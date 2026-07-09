﻿GROSSETO – Si è chiusa nel migliore dei modi la stagione agonistica della Polisportiva Barbanella Uno di Grosseto. Dal 20 al 28 giugno, la fiera di Rimini ha ospitato le finali dei Campionati Nazionali di Federazione Silver di ginnastica artistica e la società grossetana si è presentata in pedana con una delegazione agguerrita di ben 28 ginnaste, pronte a confrontarsi nei livelli LB, LC e LD (il programma Silver prevede 5 livelli di difficoltà crescente, da LA a LE).

Bilancio finale più che positivo: un ricco bottino di 9 podi complessivi, 4 medaglie di legno (quarti posti) e tantissimi piazzamenti nella top 10 nazionale.

Grandiosa la prestazione di Greta Burgassi nella categoria LD3 avanzato Junior 2. A gennaio, infatti, Greta ha subito un brutto infortunio con la rottura dei legamenti della caviglia; dopo due mesi di stop forzato e tanta paura, è tornata in palestra con una determinazione d’acciaio. A Rimini ha brillato portando a casa ben due titoli italiani: quello individuale e quello di squadra, conquistato insieme alle compagne Alessia Lori, Petra Parmesani, Luce Girelli e alla capitana Linda Zambernardi.

Ma le soddisfazioni sul gradino più alto del podio non finiscono qui: nella categoria LC3 avanzato Allieve 3, Miriam Di Gregorio ed Emma Mori hanno conquistato il titolo di Campionesse Italiane a pari merito. Vedere due ginnaste della stessa società sul primo gradino del podio, unite dallo stesso tricolore, è stata un’emozione unica.

La Barbanella Uno ha fatto la voce grossa anche sui secondi gradini del podio, conquistando ben quattro titoli di Vicecampione Nazionale con Susanna Cerretti (LB3 base Junior 2), autrice di una gara magistrale al suo primissimo debutto in una competizione nazionale, con Petra Parmesani (LD3 avanzato Junior 1), ginnasta che da anni si conferma una certezza e continua a brillare nel panorama italiano, con Alessia Lori (LD3 avanzato Junior 2), protagonista di una prova di altissimo livello ma anche con la squadra LD3 base Allieve, composta da Perla Girelli, Daria Pezzuto e Giulia Lori, che ha conquistato un fantastico argento d’insieme.

Splendida anche la medaglia di bronzo conquistata da Linda Zambernardi nella categoria LD3 avanzato Senior 2.

La competitività delle ginnaste grossetane è testimoniata anche dai quattro quarti posti, medaglie di legno che lasciano un po’ di amaro in bocca ma che confermano l’eccellenza delle atlete a livello nazionale come Ede De Santis (LC3 base Allieve 2), Carlotta Mainardi (LB3 base Junior 1), Luce Girelli (LD3 base Junior 2) e la squadra LC3 avanzato Allieve, composta da Emma Mori, Miriam Di Gregorio, Aurora Romiti e Mia Del Ghianda.

Dietro a questi numeri straordinari tanto lavoro quotidiano, silenzioso e competente dello staff tecnico guidato da Claudia Salvadore, direttrice tecnica del settore artistica femminile, coadiuvata da Azzurra Terminali e dalla stessa Linda Zambernardi nel doppio ruolo di atleta e coach.

“Questo finale di stagione così brillante premia il lavoro svolto da tutti con impegno, costanza e dedizione totale — commenta lo staff tecnico — I risultati di Rimini sono lo stimolo e l’incoraggiamento migliore in vista della nuova stagione agonistica, che si aprirà a breve, subito dopo la meritata pausa estiva. Complimenti a tutte le nostre bimbe!”