GAVORRANO – Un’auto è uscita di strada nella mattinata di oggi in località Cannavota, lungo la strada provinciale che, dopo il ponte del Casone, conduce verso Follonica. Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente autonomo.

Il veicolo, che ha riportato danni rilevanti nella parte anteriore, è terminato nel piazzale del bar di Cannavota. Non risultano, al momento, altri mezzi coinvolti, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per regolare il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. È stata inoltre chiamata una ditta specializzata per la rimozione dei detriti disseminati sull’asfalto in seguito all’incidente.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni del conducente né sull’eventuale intervento dei soccorso sanitari.