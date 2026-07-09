Prosegue così l’attività dell’amministrazione comunale e dell’assessorato ai lavori pubblici per il miglioramento della sicurezza e della qualità della rete viaria cittadina.

GROSSETO – Nuove asfaltature in arrivo per le strade a Grosseto: la giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi di tre interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine, che interesseranno piazza De Maria, viale Manetti e via Arcidosso, per un investimento complessivo di 308mila euro.

Gli interventi di asfaltatura strada per strada

Le opere prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali, il ripristino della segnaletica e tutte le lavorazioni tecniche necessarie a migliorare la sicurezza della circolazione e la durabilità delle infrastrutture.

Un piano di interventi diffusi sulla rete viaria

I tre progetti rientrano nel programma di manutenzione straordinaria promosso dall’amministrazione comunale per garantire una rete stradale sempre più sicura ed efficiente. L’approvazione conferma il lavoro di programmazione e progettazione dell’assessorato ai lavori pubblici, che continua a investire nella manutenzione delle infrastrutture viarie attraverso un piano di interventi diffusi, finalizzati a rispondere alle esigenze del territorio e a migliorare la qualità della mobilità urbana.

«Strade più funzionali e sicure per tutti»

«Con l’approvazione di questi tre progetti proseguiamo con determinazione il percorso di riqualificazione della rete viaria cittadina – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – Si tratta di interventi per un valore complessivo di 308mila euro, frutto di un’attenta programmazione e del costante lavoro degli uffici del settore».

«Il nostro obiettivo è intervenire in modo concreto sulle criticità presenti sul territorio, migliorando la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni e garantendo strade più funzionali e decorose. Continueremo a investire nella manutenzione della città, perché la qualità delle infrastrutture rappresenta un elemento fondamentale per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo del territorio».