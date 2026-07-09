SPERGOLAIA – Un settore stretto nella morsa dei cambiamenti climatici, strozzato dalla burocrazia e minacciato da speculazioni e caporalato, ma che ha ancora la forza di guardare all’innovazione e al futuro. È un quadro denso di criticità, ma anche di proposte, quello emerso dal partecipatissimo incontro pubblico “Verso l’agricoltura del futuro: resilienza, innovazione e sostenibilità“. Appuntamento dell’Agrotour 2026 targato Pd andato in scena al Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese.

L’evento che ha portato in Maremma i deputati del Gruppo Pd della Commissione agricoltura della Camera. A tessere le fila dell’iniziativa e a moderare il dibattito è stato Valter Nunziatini: il suo costante impegno sul territorio, partito dal circolo Pd Roselle, Istia e Batignano, ha infatti promosso nel tempo un dialogo vitale sui temi agricoli, facendo da coordinatore con i parlamentari Pd arrivati direttamente in provincia di Grosseto.

L’incontro, aperto dai saluti del segretario provinciale Pd Giacomo Termine e che ha visto nell’icontro di Spergolaia partecipare anche il parlamentare grossetano Marco Simiani e i membri PD della commissione Agricoltura a partire dalla Capogruppo del partito in commissione Antonella Forattini, insieme a Stefano Vaccari e Nadia Romeo, dando voce in primis a chi la terra la vive ogni giorno. Il sentimento diffuso è stato ben riassunto dall’intervento di un agricoltore, socio di una cooperativa locale: «Non ho mai trovato tante difficoltà come oggi. Lavoriamo senza sosta, ma a volte ci chiediamo perché. Diventa difficile chiedere a un giovane di restare in azienda, noi siamo i primi a toccare le difficoltà che comporta».

Dalle associazioni di categoria, alcune presenti anche con i vertici regionali, è arrivata la conferma di questo disagio. I loro rappresentanti hanno evidenziato il rischio costante di “produrre in perdita“, schiacciati dall’emergenza idrica, dai danni provocati dagli ungulati, da poltiche a volte poco chiare e da una burocrazia che spesso sfinisce chi cerca di accedere ai finanziamenti. L’agricoltura rimane in costante rischio anche dall’aggressione speculativa e dalle crisi internazionali, che spesso minacciano anche produzioni e produttori locali della Maremma.

In questo contesto, Simone Castelli (Coldiretti Grosseto) ha affrontato di petto la piaga del caporalato, definendolo come la mafia: «un sistema da aggredire ed eradicare attraverso la massima collaborazione tra imprese, istituzioni e lavoratori» ha detto Castelli. Un tema, quello del lavoro povero e dello sfruttamento, rimarcato con forza anche da Federico Capponi (Uil Grosseto).

Al centro dell’incontro oltre alle criticità anche i possibili sviluppi dell’agricoltura: all’incontro si è infatti parlato anche di tecnologia, di intelligenza artificiale, droni per il trattamento delle colture (come i castagneti) e necessità di una nuova formazione tecnica.

La risposta dei vertici Pd all’incontro

A raccogliere le istanze sono stati i rappresentanti istituzionali. L’onorevole grossetano Marco Simiani (Capogruppo Pd in Commissione ambiente) ha ribadito la centralità della Maremma e dell’Europa, smentendo la narrazione del Governo: «A mettere più risorse sull’agricoltura è stata l’Europa, non il governo italiano come dice certa propaganda – ha detto Simiani – Dobbiamo attuare appieno la legge sul caporalato stringendo un patto che arrivi a coinvolgere anche le scuole per la formazione dei lavoratori».

«Raccogliendo le istanze di chi è intervenuto oggi tengo a ricordare una cosa – ha concluso l’onorevole maremmano – che proteggere non è sinonimo di conservare e per questo chuiedo a tutto il Pd un approccio più coraggioso. La nostra Maremma un tempo non era come la vediamo oggi, è stato il coraggio e l’impegno degli uomini a stabilire nuovi equilibri e linee di sviluppo che siano andati a beneficio di tutti, guardando al futuro».

Duro l’affondo dell’onorevole Stefano Vaccari (Commissione agricoltura) contro le politiche dell’attuale esecutivo: «Il governo va a colpi di maggioranza. Come sul ‘Coltiva Italia’ fanno propaganda su milioni di euro che, in realtà, andranno trovati solo nel bilancio della prossima legislatura». Vaccari ha poi toccato il nervo scoperto della fauna selvatica, accusando il governo di non considerare adeguatamente le relazioni scientifiche dell’Ispra, rischiando danni drammatici e possibili problemi con l’Europa.

Fondamentale, anche per Vaccari, la gestione dell’acqua, arrivando a un Piano nazionale di resilienza idrica. Come rispostala caporalatosostiene che il primo nodo da affrontare sia cancellare la Bossi-Fini. «Oltre a quanto detto dai miei colleghi questo rimane un passaggio fondamentale – ha precisato – puntando molto di più anche sui patti bilaterali con i Paesi d’origine per garantire formazione e diritti già all’arrivo».

L’assessore regionale Leonardo Marras ha accolto le problematiche sollevate dalla platea dicendo che saranno anche al centro di futuri tavoli a livello regionale e ha posto l’accento sulla difesa delle peculiarità locali: «Dobbiamo salvaguardare il regionalismo europeo – ha precisato – Territori diversi necessitano di risposte diverse. Faccio un esempio: servirà porre attenzione e tutelare la figura dell’agricoltore attivo per non rischiare che in Paesi cona l’Italia i pensionati vengano esclusi dalle politiche agricole. Le stesse che credo debbano puntare di più sulla qualità degli investimenti per instaurare un clima smepre più collaborativo, che spinga anche le piccole e medie imprese a fare rete».

A tirare le somme, l’onorevole Antonella Forattini (Capogruppo Pd in Commissione agricoltura), che ha messo in guardia contro le speculazioni: «Le criticità sollevate stasera guardano in faccia tutti noi e chiamano a risposte serie un Partito che intende ora più che mai fare dell’ascolto una leva di sviluppo – ha detto Forattini – Chi governa deve dimostrarsi attento ai territori. E la gestione dei fondi Pnrr parla che questo non è avvenuto. Oggi c’è anche il forte rischio che l’agricoltore diventi solo un produttore di energia, cedendo i terreni a fondi di investimento speculativi che lasciano sì dei soldi in tasca all’agricoltore, ma stravolgono il paesaggio. Dobbiamo difendere le comunità locali contro questo e contro il cieco accentramento del governo. La nostra battaglia parte da momenti di ascolto come questo, ed è per un’agricoltura che rimanga, oggi e sempre, garanzia di sostenibilità e di qualità».