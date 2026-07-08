GROSSETO – Il percorso inizia dall’assemblea di stamani, 8 luglio 2026. Negli uffici dell’assessorato al turismo del Comune di Grosseto (capofila del territorio), si è svolta la Conferenza dei sindaci, convocata per presentare ai referenti dei 14 Comuni della Maremma Sud i soggetti che guideranno il progetto finanziato dalla Regione Toscana attraverso l’avviso ambiti turistici 2025 (il cosiddetto “Bando Ambiti”).

Il progetto, della durata di 18 mesi con possibile proroga di sei, nasce per far fare un salto di qualità al sistema turistico della Maremma Sud, rafforzando la capacità del territorio di organizzare e promuovere in modo più efficace la propria offerta.

L’obiettivo di fondo è costruire una collaborazione più stretta e strutturata tra amministrazioni pubbliche e operatori privati della Maremma Toscana, mettendo la filiera turistica locale nelle condizioni di competere sui mercati nazionale e internazionale. La strategia punta su una maggiore integrazione tra costa ed entroterra e su un ampliamento della stagione turistica, per intercettare nuovi visitatori e nuovi mercati.

La squadra che guiderà il progetto

Nel corso dell’incontro sono stati presentati agli amministratori locali i quattro soggetti che, insieme al Comune di Grosseto e a Ideazione Srl, comporranno la cabina di regia, l’organismo che seguirà da vicino lo sviluppo e la realizzazione di tutte le azioni del progetto:

Ideazione Srl (ideazionesrl.it): coordina il progetto e ne segue l’andamento strategico complessivo.

(ideazionesrl.it): coordina il progetto e ne segue l’andamento strategico complessivo. Studiowiki (studiowiki.it): agenzia di comunicazione che curerà l’immagine coordinata del territorio e tutti i materiali di comunicazione previsti.

(studiowiki.it): agenzia di comunicazione che curerà l’immagine coordinata del territorio e tutti i materiali di comunicazione previsti. Connectis (connectisweb.com): azienda specializzata in sistemi digitali per il turismo, che realizzerà il nuovo portale della destinazione e lo collegherà alle piattaforme turistiche della Regione Toscana.

(connectisweb.com): azienda specializzata in sistemi digitali per il turismo, che realizzerà il nuovo portale della destinazione e lo collegherà alle piattaforme turistiche della Regione Toscana. La DMC Maremma Toscana Sud: un raggruppamento di quattro imprese locali che assumerà il ruolo di Destination Management Company (DMC) del territorio, occupandosi di organizzare, promuovere e vendere l’offerta turistica. Le imprese sono la società di servizi Le Orme (leorme.com) e i tour operator Farm Holidays (farmholidaysviaggi.it), Travel Today (traveltoday.it) e Make Italy.

Tre direzioni di lavoro, un unico percorso

Il progetto si sviluppa lungo tre direzioni principali (la governance del territorio, la comunicazione e l’offerta turistica) pensate per rafforzare in modo organico le basi organizzative della Maremma Sud, prima ancora di produrre i risultati più visibili verso l’esterno. Nei prossimi mesi prenderà avvio un percorso che coinvolgerà, a vario titolo, tutti i soggetti del territorio: le amministrazioni comunali, le principali associazioni e realtà del territorio, e i singoli operatori turistici.

Sul fronte della governance, il progetto prevede un percorso (coordinato da Ideazione e condiviso con i 14 Comuni e con i principali soggetti pubblici e privati del territorio) dedicato a costruire un modello più strutturato ed efficace per la gestione del turismo nella Maremma Sud, superando l’attuale concentrazione delle responsabilità in capo al solo Comune capofila.

«Il passaggio di oggi ha anzitutto un valore interno, prima ancora che esterno: dovevamo condividere con i colleghi amministratori dei 14 Comuni il senso e la portata di questo percorso, perché la funzione del nostro territorio si afferma prima di tutto tra chi lo rappresenta ogni giorno nei propri Comuni. Con questo progetto vogliamo dotarci di un modo di lavorare più solido e condiviso, capace di rendere la nostra destinazione più competitiva sul mercato e di ragionare in una logica sempre più integrata anche con l’Ambito Turistico Maremma Nord, con cui la collaborazione dovrà diventare via via più concreta», ha dichiarato Riccardo Megale, Assessore al Turismo del Comune di Grosseto e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito.

«Il nostro compito – ha aggiunto Enrico Ferrero di Ideazione Srl – è accompagnare il territorio lungo un percorso che si muove nel solco del Piano Strategico costruito e condiviso nel corso del 2025: un lavoro che ha già messo a fuoco priorità e strumenti, e che oggi trova nella Cabina di Regia i soggetti chiamati a tradurlo in azioni concrete».

Nuovo marchio e portale per la destinazione

Sul fronte della comunicazione, il lavoro dei prossimi mesi porterà a due dei risultati più attesi del progetto:

il nuovo marchio della destinazione, sviluppato da Studiowiki insieme a nuovi materiali promozionali (dai depliant al catalogo delle esperienze, fino a un servizio fotografico dedicato), la cui presentazione ufficiale è in programma a ottobre 2026, in occasione del TTG di Rimini;

della destinazione, sviluppato da Studiowiki insieme a nuovi materiali promozionali (dai depliant al catalogo delle esperienze, fino a un servizio fotografico dedicato), la cui presentazione ufficiale è in programma a ottobre 2026, in occasione del TTG di Rimini; il nuovo portale della destinazione, che sarà online e presentato al pubblico a febbraio 2027, in occasione della BIT di Milano, con la parte tecnica curata da Connectis e i contenuti sviluppati da Studiowiki.

«Il nostro lavoro sul marchio della destinazione – ha spiegato Alessio Lo Muzzo di Studiowiki – parte da un principio semplice: dare forma e riconoscibilità ai valori e ai tratti distintivi del territorio, senza snaturarli. È un passaggio delicato, che affronteremo insieme al territorio passo dopo passo, fino alla presentazione di ottobre».

«Il nostro contributo – ha sottolineato Vincenzo Morelli di Connectis, «si concentra sulla parte digitale della destinazione, con l’obiettivo di collegarci al meglio con gli strumenti già disponibili a livello regionale e far circolare in modo più ampio ed efficace le informazioni sull’offerta del territorio, a beneficio di operatori e visitatori».

Sul fronte dell’offerta, il compito della DMC sarà mettere ordine e valore in quello che il territorio già propone: conoscere a fondo le strutture, i prodotti e le esperienze esistenti, e portare gli operatori (alberghi, agriturismi, guide, ristoranti, organizzatori di eventi) a lavorare insieme, in modo più coordinato, sulla costruzione di proposte turistiche riconoscibili e di qualità.

L’obiettivo è arrivare, nei prossimi mesi, ad avere un’offerta turistica solida e ben organizzata, pronta per essere presentata nelle principali occasioni di promozione e per aprire nuove collaborazioni commerciali con operatori italiani ed esteri. «Abbiamo scelto di puntare su una compagine locale, che conosce da vicino le dinamiche del territorio e che ha già costruito, negli anni, una rete di relazioni solida sia con gli operatori sia con il mercato. È un vantaggio che intendiamo mettere subito a disposizione del progetto», ha commentato Gianluca Soldateschi, che guida la Dmc Maremma Toscana Sud.

Le prossime tappe e il finanziamento regionale

Tra le attività previste dalle tre direzioni di lavoro, tre appuntamenti in particolare segneranno l’avanzamento del progetto nei prossimi mesi: la presentazione del nuovo marchio a ottobre, al TTG di Rimini; l’apertura del nuovo portale della destinazione a febbraio, in occasione della BIT di Milano; e, in parallelo, lungo l’intero percorso, il lavoro di coinvolgimento del territorio, che unisce il rafforzamento della collaborazione tra i Comuni e i principali soggetti locali alla crescita e alla qualificazione degli operatori turistici.

Il progetto rientra nell’Avviso Ambiti Turistici 2025, pubblicato dalla Regione Toscana nell’agosto 2025 (D.D. n. 18010 dell’11.08.2025) per rafforzare la capacità delle 28 Comunità di Ambito Turistico regionali di organizzare e promuovere l’offerta turistica dei rispettivi territori. Grazie alla qualità del progetto presentato e ad alcuni elementi premianti – tra cui la scelta di dotarsi di una Dmc, la collaborazione con altri Ambiti turistici e il collegamento con la piattaforma regionale VisitTuscany.com – la Maremma Sud ha ottenuto il finanziamento massimo disponibile: un budget complessivo di 316.351 euro, di cui 55.000 euro di cofinanziamento locale, superiore alla soglia minima richiesta dal bando.