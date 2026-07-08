GROSSETO – L’estate della Maremma torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi e consolidati del panorama televisivo toscano.

Dilettando con Avis riparte per la stagione 2026 con una formula che negli anni ha saputo conquistare il pubblico, trasformando una semplice vetrina per dilettanti in un grande progetto di promozione del territorio e di sensibilizzazione sociale. La trasmissione, prodotta da Toscana Tv e Siena Tv, con il sostegno della Fondazione Cr Firenze, continua a crescere e ad allargare i propri orizzonti.

Le nove puntate dell’edizione 2026 saranno infatti trasmesse, oltre che dalle due emittenti organizzatrici, anche da Teleclub Italia, Tva Campania, TeleMarche, Novawebtv, Italia On Line, Meta Tv, Trentino News, Tre News e dalle piattaforme streaming Teatro Tv e RtvWeb e altre dieci tv, mentre la finale sarà trasmessa da 50 emittenti permettendo al messaggio di Avis di raggiungere migliaia di telespettatori in tutta Italia e non solo.

Dilettando con Avis è ormai molto più di una trasmissione televisiva. È una manifestazione capace di unire persone, territori e generazioni diverse attraverso il linguaggio universale dello spettacolo. Ogni estate, nelle piazze e nelle location che ospitano il programma, si crea un’atmosfera unica, fatta di entusiasmo, sorrisi, musica e partecipazione.

Un’occasione nella quale chiunque, senza essere un professionista, può vivere l’emozione di salire su un vero palcoscenico, esibirsi davanti alle telecamere e condividere il proprio talento con migliaia di spettatori. Cantanti, ballerini, musicisti, attori, cabarettisti, gruppi folk, corali, ginnasti, imitatori e performer di ogni genere saranno i protagonisti di un viaggio che attraverserà tutta la provincia di Grosseto. Una vetrina nella quale non conta soltanto vincere, ma mettersi in gioco, divertirsi e regalare emozioni.

A guidare questo viaggio sarà, come sempre, Carlo Sestini, ideatore e conduttore della manifestazione, affiancato dall’inseparabile Paco Perillo e dalle vallette Francesca Magdalena Giorgi, Sara Buccolieri e Vanessa Guadagno.

Dietro le quinte lavorerà una squadra di professionisti che rappresenta uno dei punti di forza della trasmissione: la regista Orsola Vigorito, la responsabile delle giurie Marisa Lunghini, la responsabile di palco Silvia Bertini, il supporto alla produzione Forindo Rosa, i cameraman Samuele Cottini, Paolo Carpineti, Mario Fontani e Gianfranco D’Agostino, i tecnici audio Alberto, Caterina e Filippo Guazzi, il responsabile delle luci Gianluca Rallo e il fotografo Massimo Fontani.

L’edizione 2026 porterà con sé anche una significativa novità dal punto di vista dell’immagine. La manifestazione si presenterà infatti con una grafica completamente rinnovata. La nuova scenografia e tutto il materiale promozionale sono stati realizzati da Ctp2000, prendendo ispirazione dalla nuova sigla ideata da Orsola Vigorito sulle note del brano “Zanzarà” del gruppo Musica da Ripostiglio.

Un restyling che guarda al futuro mantenendo però intatto lo spirito che ha reso Dilettando un appuntamento riconoscibile e amato dal pubblico.

Il programma

Il calendario prenderà il via il 17 luglio, con una novità assoluta: per la prima volta il programma farà tappa a Scansano, nella suggestiva cornice della Cantina I Vignaioli del Morellino di Scansano.

Seguiranno Cinigiano il 22 luglio, Magliano in Toscana il 23 luglio, Principina a Mare il 29 luglio, Sassofortino il 1° agosto, Massa Marittima il 7 agosto e Castell’Azzara il 10 agosto. La semifinale, in programma il 29 agosto, sarà ospitata dal Tresort Oil Glamping di Principina Terra, mentre la finalissima, come ormai da tradizione, si svolgerà il 5 settembre nello splendido scenario del Teatro Moderno di Grosseto.

“Ogni anno – spiega Carlo Sestini – abbiamo la conferma che Dilettando è diventato qualcosa che va ben oltre uno spettacolo. È una festa delle comunità, un’occasione per stare insieme e per valorizzare il talento delle persone. Ma soprattutto è un modo diverso di parlare di solidarietà.

Attraverso la televisione e il divertimento riusciamo a ricordare quanto sia importante donare sangue e plasma. Se grazie a questa manifestazione anche una sola persona decidesse di diventare donatore, avremmo già raggiunto il nostro obiettivo più bello. Per questo desidero ringraziare la Fondazione Cr Firenze, le amministrazioni comunali, le associazioni, le Avis comunali, gli sponsor e tutti coloro che continuano a credere in questo progetto. Un grazie speciale va anche alla mia squadra di lavoro: professionisti che da tanti anni condividono con me questa splendida avventura e che, con passione e competenza, contribuiscono a far crescere Dilettando anno dopo anno”.

“L’estate grossetana si conferma il palcoscenico ideale per una kermesse che non è più soltanto tradizione locale, ma un vero e proprio fenomeno culturale capace di parlare a tutta Italia – dichiara l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Ospitare la finalissima del 5 settembre al Teatro Moderno è un grande orgoglio, specialmente in un anno di grandi novità visive e di una straordinaria espansione televisiva che porterà il nome e la bellezza di Grosseto in tantissime regioni. La vera forza di Dilettando, però, resta la sua anima etica: grazie alla storica unione con Avis, lo spettacolo e il divertimento diventano il veicolo più potente per diffondere un messaggio vitale come quello della donazione di sangue e plasma, dimostrando come l’arte e la solidarietà sappiano camminare insieme per il bene della comunità”.

“Sono legato a Dilettando da profonda stima e amicizia: ho fatto parte della giuria e lo seguo fin dall’inizio – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Dilettando fa parte del tessuto sociale e imprenditoriale della città. Mi ricorda La Corrida, con dilettanti spesso solo nel nome: è una vetrina importante per i giovani, un’opportunità bellissima per chi muove i primi passi nel mondo artistico. A volte ci sentiamo marginali, ma Grosseto ha tanto da offrire e da insegnare. C’è poi un aspetto sociale che tengo a sottolineare: c’è bisogno di donatori di sangue e lancio un appello a tutti perché vadano a donare. Non si fa bene solo agli altri, ma anche a se stessi”.

L’edizione 2026 è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Scansano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Grosseto, Massa Marittima e Castell’Azzara, della Cantina I Vignaioli del Morellino di Scansano, dell’Auser di Scansano, dell’Anpas di Sassofortino, del Campeggio Principina, delle Avis di Massa Marittima e Castell’Azzara e della proprietà del Tresort Oil Glamping, oltre ai numerosi sponsor come Miller Italia, Lux Events Italia, Elettro Meccanica Moderna, Generali di Maurizio Marraccini, Spirulina Becagli, Banca Tema, Azienda vitivinicola La Cura, e tutti i mezzi di informazione che hanno scelto di sostenere un progetto nel quale spettacolo e solidarietà continuano a camminare insieme.

Perché Dilettando con Avis non è semplicemente un programma televisivo. È un grande palcoscenico aperto a tutti, una festa popolare che ogni estate unisce migliaia di persone e un modo concreto per ricordare che un gesto semplice come la donazione può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.