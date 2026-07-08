MARINA DI GROSSETO – Una lunga cavalcata che si è arrestata solo in semifinale, ma che non ha pregiudicato il passaggio di categoria tanto agognato per la squadra del Circolo Tennis Marina, partecipante al campionato di Serie D3 maschile.

Ospitata sui campi del Tennis Club Europa 2000, la formazione marinese del presidente Massimo Gabrielli e composta dal capitano Luca Forconi, oltre che da Andrea Pagliaricci, Riccardo Falchi, Jacopo Seri, Michele Santini, Simone Croci, Corrado Mancini, Simone Medaglini, Enrico Gabrielli, si è fatta strada una volta giunta nel tabellone principale che, a carattere regionale, comprendeva ben 64 formazioni. Dopo il successo del primo turno per 3-1, nella trasferta fiorentina contro il Poggetto, la compagine maremmana ha regolato nell’ordine la Tennistica Pratese, con un sofferto 3-2 e Marina di Carrara con un nettissimo 3-0.

Quest’ultima gara è stata anche quella che ha regalato la promozione in D2, categoria conquistata dopo alcuni tentativi andati a vuoto.

La marcia del team del presidente Gabrielli non si è in ogni caso arrestata, perché ai quarti di finale la squadra di Marina di Grosseto ha superato per 3-1 anche l’ostacolo Libertas Livorno, arrendendosi poi solo in semifinale al Circolo Tennis Etruria. «Siamo contenti di questo risultato – dice il presidente Massimo Gabrielli – anche se per noi è stato più importante stare insieme e fare gruppo, rispetto a tutto il resto. Certo, sul campo la squadra ha dimostrato il suo valore e anche una crescita tecnica notevole, con tanto attaccamento alla maglia da parte dei ragazzi».

Il segreto di questo gruppo quindi, è stato costruito anche “a tavola”, con un grande affiatamento che poi è stato portato in campo. «Finalmente ci siamo riusciti – aggiunge il capitano Luca Forconi – dopo alcuni tentativi andati a vuoto abbiamo centrato il passaggio in D2. Un ringraziamento, oltre al circolo tennis di Marina, va esteso a Danilo Biagioli che ha curato la nostra preparazione atletica e a Cristian Bellini che ha sostenuto la squadra». Con questo risultato la formazione marinese si prepara al salto di categoria che nella prossima stagione vedrà la squadra maremmana confrontarsi con avversari di livello superiore.