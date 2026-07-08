GROSSETO – Si è conclusa con un risultato di assoluto prestigio la partecipazione della Sportiva Nuoto Grosseto ai Campionati regionali estivi Esordienti A, disputati dal 2 al 4 luglio nella piscina comunale di Chianciano Terme, appuntamento che ha riunito le migliori giovani promesse del nuoto toscano.

La società maremmana ha conquistato uno splendido ottavo posto nella classifica generale su 42 società partecipanti, totalizzando 243 punti, frutto di quattro medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo. Un risultato che assume un valore ancora maggiore se si considera che la delegazione grossetana era composta da soli undici atleti, contro organici decisamente più numerosi schierati dalla maggior parte delle società che l’hanno preceduta in classifica. Una dimostrazione concreta dell’elevato rendimento medio degli atleti biancorossi e della qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione.

Amelia Neri protagonista con quattro titoli regionali

Assoluta protagonista della manifestazione è stata Amelia Neri, autrice di una prestazione eccezionale. La giovane nuotatrice grossetana ha conquistato quattro titoli regionali, imponendosi nei 200, 400 e 800 stile libero e nei 400 misti, ai quali ha aggiunto una prestigiosa medaglia d’argento nei 100 stile libero, confermandosi tra le migliori Esordienti A della Toscana.

Ottime prestazioni sono arrivate anche da Elisa Ferroni, salita sul podio con il bronzo nei 100 rana e quarta classificata nei 200 rana, a un passo da una seconda medaglia. Molto positiva anche la prova di Gabriella Buro, protagonista di quattro sesti posti nei 100, 200, 400 e 800 stile libero, a conferma di una straordinaria continuità di rendimento.

Il contributo di tutta la squadra

Fondamentale anche il contributo delle altre atlete della squadra. Aurora Praderio ha contribuito alla conquista della medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero, mentre Sole Sandonà è stata tra le protagoniste del brillante quinto posto regionale nella staffetta 4×100 mista. Da sottolineare anche la partecipazione di Sveva Molinari, che ha rappresentato con impegno la Sportiva Nuoto Grosseto nella categoria 2015, affrontando un’importante esperienza ai campionati regionali.

Anche il settore maschile ha fornito risposte incoraggianti. Matteo Vasile ha ottenuto un brillante decimo posto nei 400 stile libero, mentre Tommaso Angelini, Ascanio Nucci, Cesare Lombardi e Matteo Lupetti hanno contribuito in maniera significativa al punteggio della società, distinguendosi nelle rispettive gare individuali e nelle staffette.

Una stagione da incorniciare

Il risultato ottenuto conferma ancora una volta la bontà del lavoro tecnico portato avanti dall’allenatore Fabrizio Menghini, che nel corso della stagione ha saputo costruire un gruppo competitivo, affiatato e capace di confrontarsi con le realtà più importanti del nuoto regionale. L’ottavo posto finale, conquistato con una squadra numericamente ridotta rispetto a quasi tutte le società di vertice, rappresenta la migliore testimonianza della qualità del progetto tecnico della Sportiva Nuoto Grosseto.

La società desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento agli sponsor Sales, Farmacia Verde Maremma e Ns Cloud, il cui sostegno è fondamentale per consentire ai giovani atleti di allenarsi e competere ai massimi livelli regionali. Un ringraziamento va anche alle famiglie, ai dirigenti e a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita del movimento natatorio grossetano.

L’appuntamento di Chianciano consegna così alla Sportiva Nuoto Grosseto una stagione da incorniciare: solo sette società davanti su 42 partecipanti, sette medaglie complessive e la consapevolezza che il vivaio biancorosso continua a rappresentare una delle realtà più solide e promettenti del nuoto toscano.

Ultimo appuntamento in acque libere

Archiviata con grande soddisfazione la rassegna regionale in vasca, la stagione degli Esordienti A non è ancora terminata. L’ultimo impegno agonistico vedrà infatti gli atleti biancorossi protagonisti sabato 11 luglio nelle acque del golfo di Baratti, dove si disputerà il Campionato regionale toscano open di mezzofondo sprint e staffetta in acque libere – II Trofeo Piccolo Pegaso. Sarà l’occasione per chiudere nel migliore dei modi un’annata ricca di soddisfazioni, cercando di confermare anche in mare il valore dimostrato in piscina.