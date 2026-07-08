RISPESCIA – Dal 5 al 9 agosto un ricco calendario di attività animate da Uisp: pallanuoto, beach volley, kayak, Sup, beach tennis, tiro con l’arco e ginnastica artistica per promuovere benessere, inclusione e sostenibilità attraverso lo sport.

«Lo sport è uno straordinario strumento di educazione ambientale, inclusione e partecipazione: a Festambiente vogliamo dimostrare che prendersi cura delle persone significa anche prendersi cura del pianeta», afferma Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente.

A Festambiente lo sport non è soltanto competizione. È inclusione, educazione, socialità e scoperta del territorio. Anche nell’edizione 2026, grazie alla collaborazione con Uisp, il festival nazionale di Legambiente propone un ricco calendario di attività pensate per coinvolgere i più piccoli, trasformando il movimento in uno strumento per promuovere stili di vita sani e una diversa relazione con l’ambiente.

Dal 5 al 9 agosto l’area sportiva della manifestazione ospiterà appuntamenti quotidiani che spaziano dagli sport acquatici alle discipline da spiaggia, passando per il tiro con l’arco e la ginnastica artistica. Un programma costruito per far avvicinare il pubblico a nuove esperienze, in un clima di condivisione, divertimento e partecipazione, dove la vittoria più importante è quella della comunità.

Lo sport, infatti, è uno dei linguaggi più efficaci per parlare di sostenibilità. Insegna il rispetto delle regole, valorizza il gioco di squadra, favorisce l’incontro tra generazioni e dimostra come il benessere delle persone sia strettamente legato alla qualità dell’ambiente in cui vivono. È proprio questa la filosofia che accompagna SportAmbiente, lo spazio animato da UISP all’interno di Festambiente, dove ogni attività diventa occasione per riflettere sul valore degli spazi pubblici, della natura e della pratica sportiva accessibile a tutti.

Ad aprire il programma, martedì 5 agosto, sarà la pallanuoto, protagonista dalle ore 18 con una serie di incontri che proseguiranno anche il 7 agosto per culminare, sabato 9 agosto, nel match finale. Uno sport che unisce tecnica, resistenza e collaborazione, perfetto per raccontare quanto il lavoro di squadra possa fare la differenza dentro e fuori dall’acqua.

La stessa giornata si concluderà con il beach volley, in programma dalle ore 20. Bagher, schiacciate e gioco sulla sabbia accompagneranno il tramonto, offrendo un momento di sport aperto a tutti e capace di coinvolgere anche il pubblico.

Mercoledì 6 agosto sarà invece dedicato alle attività in kayak e Sup, discipline che permettono di vivere l’acqua in modo lento, rispettoso e consapevole. Un’occasione per sperimentare equilibrio, coordinazione e contatto diretto con l’ambiente naturale. Sempre nella stessa giornata spazio anche al beach tennis, disciplina dinamica e divertente che unisce tecnica e rapidità.

Il 7 e l’8 agosto riflettori puntati sul tiro con l’arco, una pratica che richiede concentrazione, precisione e controllo dei movimenti. Un’attività capace di coinvolgere adulti e bambini, invitando a rallentare i ritmi e a riscoprire il valore dell’attenzione e della consapevolezza.

Gran finale sabato 9 agosto con le esibizioni e le prove di ginnastica artistica, momento dedicato alla grazia, alla forza e alla preparazione atletica delle giovani ginnaste, prima dell’attesissima conclusione del torneo di pallanuoto.

«Festambiente vuole essere un luogo in cui si sperimentano nuovi modi di vivere il territorio e costruire comunità – dichiara Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente. Lo sport è parte integrante di questa visione perché educa al rispetto, alla cooperazione e all’inclusione. Grazie alla collaborazione con UISP proponiamo attività aperte a tutte e tutti, capaci di dimostrare come il benessere delle persone e quello dell’ambiente siano due facce della stessa medaglia. Praticare sport all’aria aperta significa anche imparare a conoscere e rispettare i luoghi che ci ospitano, rafforzando quel legame con la natura che è alla base della transizione ecologica.»

«Siamo particolarmente felici come Uisp – ha aggiunto Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale Uisp Acquaviva – di partecipare a Festambiente sia con il Comitato territoriale di Grosseto sia a livello nazionale. Questo appuntamento rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per dimostrare come sport e tutela dell’ambiente possano procedere insieme, condividendo gli stessi valori di inclusione, sostenibilità e partecipazione.

Durante la manifestazione proporremo attività rivolte soprattutto ai bambini e alle bambine, con percorsi propedeutici che consentiranno di avvicinarsi in modo sicuro e divertente alle varie discipline. Siamo molto soddisfatti di poter usufruire di una piscina ecosostenibile a Festambiente, uno spazio ideale per promuovere lo sport per tutti nel pieno rispetto dell’ambiente. Crediamo che educare attraverso lo sport significhi anche educare alla sostenibilità, offrendo alle nuove generazioni esperienze che uniscano movimento, natura e consapevolezza.»

Da sempre Uisp promuove un’idea di sport come diritto di cittadinanza, accessibile, inclusivo e orientato al benessere delle persone prima ancora che alla prestazione. Una filosofia che trova in Festambiente un contesto naturale, dove l’attività fisica si intreccia con i temi della tutela ambientale, della salute, dell’educazione e della partecipazione civica.

Tra una conferenza, uno spettacolo, un concerto e un laboratorio, l’area sportiva offrirà così un’occasione in più per vivere il festival in maniera attiva. Perché prendersi cura del pianeta significa anche prendersi cura di sé stessi, riscoprendo il valore del movimento, del gioco e delle relazioni in un ambiente sano, condiviso e accogliente.

Per la realizzazione di SportAmbiente si ringraziano Uisp Grosseto, Terramare e Alma Virtus.