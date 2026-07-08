GROSSETO. Le zanzare, come ogni estate, infastidiscono Grosseto e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud scende in campo. Con un intervento mirato e studiato insieme all’ufficio ambiente del Comune di Grosseto, Cb6 ha eseguito un’operazione di sfalcio della vegetazione infestante in eccesso sul tratto del fosso Beveraggio a ridosso del capoluogo.

Rimuovere la vegetazione proprio in questo periodo permette agli operatori del Comune di eseguire un trattamento antilarvale (fondamentale in acque stagnanti come quelle del Beveraggio nei mesi estivi) più efficace.

Il supporto del Consorzio si è rivelato quindi particolarmente utile in quest’azione comune a tutela della salute pubblica, un proficuo esempio di collaborazione tra enti.