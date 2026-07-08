GRILLI – Un ciclista è rimasto ferito questa mattina, 8 luglio, in un incidente stradale avvenuto nei pressi della chiesa di Grilli, nel comune di Gavorrano.

(Foto d’archivio)

Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di un’auto avrebbe urtato con lo specchietto retrovisore un uomo in bicicletta che procedeva nella stessa direzione. Il ciclista sarebbe caduto sul fianco destro riportando ferite lievi al braccio.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e due ambulanze per prestare i primi soccorsi. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Non sarebbe in gravi condizioni.

Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Gavorrano, insieme ai carabinieri della radiomobile di Follonica e a una pattuglia di Scarlino. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.