FOLLONICA. Il 27 giugno 2026, a Follonica, il locale La Mangiatoia sembrava respirare un’aria diversa dal solito. Non era solo un pranzo: era un ritorno. Attorno a quel tavolo, 29 volti che avevano attraversato insieme l’avventura dell’Afo/4 si sono ritrovati dopo anni, come se il tempo avesse deciso di fare un passo indietro per lasciarli parlare.

Dal 1978 fino all’ultimo giorno dell’impianto, ognuno di loro aveva vissuto turni, rumori, attese, scherzi, fatiche e quelle storie che solo chi ha condiviso un reparto può capire davvero. E così, tra un bicchiere e un sorriso, sono tornati a galla gli episodi che avevano segnato quegli anni: le persone che non ci sono più, quelle che hanno lasciato un’impronta, le giornate che sembravano infinite e quelle che invece sono volate via.

Questa reunion non era la prima, ma aveva qualcosa di speciale. È stato il momento giusto per annunciare la prossima uscita del libro di Valerio Radi dedicato all’Afo/4, un lavoro nato proprio da quella memoria collettiva che continua a vivere. La presentazione ufficiale si terrà il 4 settembre 2026, alla Biblioteca Comunale di Piombino, luogo simbolico per chi conosce la storia della città e del suo impianto.

Alla fine del pranzo, mentre il locale si svuotava lentamente, rimaneva nell’aria una sensazione precisa: quella di aver riannodato un filo che non si era mai spezzato. Un filo fatto di lavoro, di amicizia e di un passato che continua a parlare.