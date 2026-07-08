ORBETELLO – “Le indiscrezioni giornalistiche apparse in queste ore sulla stampa locale, secondo cui il sindaco uscente di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sarebbe pronto a candidarsi alla carica di primo cittadino a Orbetello, aprono uno scenario che riteniamo inaccettabile”.

Così Giovani Democratici della Costa d’Argento in una nota.

“Sentiamo il dovere di intervenire per chiedere immediata chiarezza e per esprimere la nostra più netta contrarietà a quello che si profila come un puro calcolo di convenienza personale. Il primo nodo da sciogliere riguarda l’attuale sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti. Per mesi ha rivendicato con forza la volontà e la disponibilità a correre per un terzo mandato guidando il centrodestra locale”.

“Oggi, di fronte all’ipotesi dell’arrivo di Vivarelli Colonna, chiediamo una presa di posizione pubblica e trasparente: cosa non ha funzionato? I cittadini hanno il diritto di sapere se il sindaco uscente sia stato commissariato dai vertici del suo stesso schieramento o se la maggioranza sia ormai logorata da veti incrociati. Qual è la vera posizione di Casamenti in questo momento”?

“Esprimiamo inoltre forte preoccupazione per la sola idea che Vivarelli Colonna possa guidare il nostro Comune. Parliamo di una figura che ha purtroppo portato Grosseto alla ribalta delle cronache nazionali non per l’efficienza amministrativa, ma per scivoloni social, atteggiamenti sopra le righe e una gestione delle istituzioni che giudichiamo inadeguata. Riteniamo che a più riprese, durante il suo mandato nel capoluogo, sia stato calpestato lo spirito dell’Articolo 54 della Costituzione, che impone a chi ricopre funzioni pubbliche di adempierle «con disciplina ed onore». Orbetello non merita di essere trasformata nel teatro di uno show permanente a scapito della dignità delle istituzioni”.

“La realtà è evidente: non potendosi più ricandidare a Grosseto per il limite dei mandati, Vivarelli Colonna cerca un palese escamotage per non abbandonare la politica attiva, mantenendo una poltrona e la relativa indennità economica. Considerare Orbetello come una «ruota di scorta» o come un rifugio politico è un insulto ai residenti. Questo non è amore per il territorio: è il tentativo di sfruttare la nostra comunità esclusivamente per un tornaconto personale e di potere”.

“La Costa d’Argento ha bisogno di una guida seria, che conosca le criticità reali della laguna e delle sei frazioni, non di leader in cerca di ricollocazione. Invitiamo tutte le forze civiche, politiche e sociali del territorio a fare fronte comune contro questa operazione di mero trasformismo”.