GROSSETO – La vita in campagna e il coltivare la terra sono diventati lo status symbol del momento. Ma dietro i post social c’è una realtà fatta di costanza, sveglie all’alba e calli sulle mani.

La Maremma è uno dei territori in cui l’agricoltura è un pilastro fondamentale dell’economia e che, di generazione in generazione, è un mestiere che si tramanda. Proprio per questo motivo abbiamo voluto parlare con chi la terra la vive davvero, per lavoro o per passione, e non la frequenta solo per lo “scatto social”.

C’era una volta un tempo in cui il lusso era rappresentato dai resort a cinque stelle, dalle auto costose e dagli abiti sartoriali. Al giorno d’oggi, in un mondo iper-connesso e frenetico, in cui tutto risulta sempre più accessibile alla massa, lo status symbol più desiderato non si trova negli oggetti materiali né sotto forma di sfarzo, ma ha una forma decisamente diversa: il tempo libero, lo stare all’aria aperta e un pomodoro colto direttamente dalla pianta.

Chi vive in Maremma è fortunato nel poter vedere da vicino la realtà rurale e poter trascorrere i pomeriggi in spazi verdi, ma purtroppo non tutte le realtà sono uguali e per alcuni è davvero un qualcosa di distante e desiderato.

Il trend

A lanciare la “moda dell’orto” ci hanno pensato le grandi star internazionali e gli influencer, da David Beckham che mostra orgoglioso sui social i cesti di verdura fresca, a Jennifer Aniston e Justin Bieber che si mostrano nel pollaio a raccogliere le uova per poi fare colazione.

Il messaggio che passa è chiaro: il vero privilegio moderno è potersi permettere una vita lenta, a contatto con la natura, mangiando ciò che si produce in prima persona.

Se da un lato questo trend ha il merito di riavvicinare le persone alla terra, dall’altro rischia di edulcorare una realtà molto complessa; perché l’orto, quello vero, non si fa a favore di camera.

Oltre lo schermo: la terra non aspetta i tuoi comodi

La narrazione social tende a mostrare solo la parte poetica: il cestino di vimini pieno di ortaggi perfetti, la luce al tramonto che filtra tra i filari, la serenità bucolica. Chiunque abbia mai preso in mano una zappa o sia vissuto in un ambiente rurale sa che però la realtà è ben diversa. La terra è “bassa” e richiede fatica fisica e, soprattutto, non conosce weekend o “pulsanti di pausa”.

Coltivare un orto, così come in generale la vita in campagna, richiede una costanza ferrea. Significa svegliarsi all’alba per annaffiare prima che il sole bruci le foglie, combattere contro i parassiti e le intemperie, accettare che la grandine possa distruggere in pochissimo tempo il lavoro di mesi. Significa anche avere le unghie sporche di terra poiché non basta piantare un seme e aspettare lo scatto perfetto da pubblicare sui social; dietro ogni singolo ortaggio c’è una routine rigida fatta di pianificazione, cura quotidiana e tantissimo lavoro manuale.

La voce del territorio: le storie di chi la terra la vive ogni giorno

Per capire meglio il confine tra moda e realtà, abbiamo colto le testimonianze di quattro persone tra i 28 e i 60 anni che hanno a cuore la loro terra e il loro orto. Pur essendoci una differenza generazionale evidente, condividono l’idea di un mondo ben distante dalla perfezione social.

Per Mario e Giulia il vero scoglio è la preparazione manuale del terreno e la zappatura, un lavoro invisibile che per il giovane imprenditore agricolo Valerio si traduce in «8-10 ore giornaliere di sacrifici costanti». Anche la pianificazione richiede un grande sforzo mentale, poiché come spiega Angelo «La vera difficoltà sta nello scegliere il seme e il momento giusto per piantare».

A questa fatica si aggiungono gli imprevisti della natura, che spesso si trasformano in frustrazione. Angelo racconta: «Ricordo ancora quando i parassiti mi distrussero il raccolto di patate, pensai che avrei fatto prima a comprarle», così come Mario si è demoralizzato a tal punto da «pensai che fosse stato meglio non aver fatto l’orto, dopo essere rimasto senza acqua per tre giorni». Eppure, c’è chi resiste con ironia e resilienza: Giulia non si arrende davanti alle sue zucchine che marciscono e sceglie di «curarle come figli», mentre Valerio affronta il clima avverso «rimboccandosi le maniche con filosofia», accettando il rischio come parte del mestiere.

Il racconto sui social tra narrazione patinata e consigli utili

Questo pragmatismo si scontra inevitabilmente con la narrazione patinata del web. Per Mario e Valerio i profili social cercano solo «immagine e pubblicità», rischiando di oscurare i sacrifici reali che ci sono dietro al prodotto finito. Di parere leggermente diverso è Angelo, che la considera «una moda di passaggio comunque utile ad avvicinare le persone alla campagna», e la stessa Giulia, che usa i social in modo attivo per scambiare consigli e imparare trucchi di coltivazione.

Nonostante le diverse sfumature, tutti concordano su cosa sia il vero lusso oggi: il benessere. Per Angelo e Mario si tratta della qualità del cibo senza pesticidi, per Valerio è «la libertà di stare in natura evitando 8 ore dietro una scrivania», e per Giulia «il lusso della lentezza e della pazienza dopo una giornata veloce».

La terra annulla le generazioni

La parte più interessante di questo confronto è l’anagrafica: dai 28 anni di Valerio ai 61 di Angelo, passando per i trenta e quarant’anni di Mario e Giulia. Parliamo di generazioni distanti, cresciute con abitudini e tecnologie opposte, che eppure davanti alla terra dicono esattamente la stessa cosa.

Che si tratti di un giovane imprenditore agricolo, di un trentenne che riscopre i valori del nonno, o di chi cerca un rifugio rilassante dalla frenesia quotidiana, la visione di fondo non cambia. La terra annulla ogni gap generazionale perché impone a tutti le stesse identiche regole: richiede costanza, vieta di trascurare le cose, insegna ad ascoltare e, soprattutto, costringe ad avere pazienza lasciando che gli eventi seguano il loro corso. Questo dimostra che il bisogno di autenticità e di contatto con la natura non è una moda passeggera legata all’età, ma un’esigenza umana universale.

Il bisogno di un ritorno alle origini e all’autentico

Questo improvviso innamoramento collettivo per la vita rurale ci dice qualcosa di più profondo sulla società attuale. Siamo così immersi nel digitale, nell’artificiale e nella fretta che sentiamo il bisogno disperato di qualcosa di tangibile, lento e reale. L’orto risponde a questa fame di autenticità.

Ben venga la moda dell’“orto-mania” se serve a farci riscoprire il valore del cibo, il ciclo delle stagioni e l’importanza della biodiversità. Soprattutto nella nostra Maremma che desidera essere vissuta in tutta la sua bellezza, grazie anche ad associazioni che consentono lo sviluppo di tali pratiche affittandoti un appezzamento di terreno se non lo possiedi di proprietà.

Il rischio, tuttavia, è quello di mercificare anche l’ultimo baluardo di semplicità, trasformando il lavoro contadino in un accessorio estetico per pochi privilegiati.

Il vero lusso dell’orto non sta nel possederlo come status symbol, ma nella passione e nella straordinaria lezione di pazienza che è in grado di insegnarci. In un mondo in cui tutto si ottiene con un click, piantare un seme e riscoprire l’attesa aspettando mesi, curandolo e godendo dei frutti da noi coltivati è l’atto più rivoluzionario e autentico che si possa compiere.