GROSSETO – Codice rosso per ondata di calore in Toscana nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 luglio. L’allerta è stata annunciata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i propri canali social.

Le misure

La rete dell’assistenza sanitaria territoriale è già stata potenziata per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. «È inoltre in vigore l’ordinanza che sospende le attività nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all’aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato» fa sapere Giani.

Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde.

Le raccomandazioni

Per affrontare le giornate più torride, la Regione ricorda le principali regole di prevenzione: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata; non lasciare nelle auto in sosta bambini piccoli e animali domestici; indossare indumenti leggeri; bere molta acqua. In caso di sintomi legati ai disturbi da caldo, la raccomandazione è di contattare un medico.