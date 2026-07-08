RIBOLLA – Lite in piazza ieri sera a Ribolla, dove alcune persone sono venute alle mani.

Verso le 23, nella frazione del comune di Roccastrada, un uomo di 42 anni, di origine straniera ma in Italia da tempo, si è scontrato con alcuni ragazzi.

Lo straniero ha riportato alcune lesioni sotto l’occhio e al volto, tanto che sul posto è intervenuta un’ambulanza. L’uomo ieri sera ha però rifiutato il trasporto in ospedale da parte dell’ambulanza del 118.

Questa mattina ha invece deciso di andare in pronto soccorso, a Grosseto, per farsi medicare.

Cos’è successo?

Differenti le versioni che sarebbero state date alle forze dell’ordine. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di una ventina di ragazzi che lo avrebbero colpito una volta a terra. I presunti aggressori (due tre persone secondo quanto riportato dagli stessi) avrebbero invece affermato di essere stati provocati e di aver reagito di conseguenza arrivando alle mani.

Presenti sul posto due pattuglie di Carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dei fatti e sulle cause che hanno scatenato la rissa.