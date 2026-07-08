FONTEBLANDA – Un’auto parcheggiata si è sfrenata finendo sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un’altra vettura: è accaduto mezz’ora dopo la mezzanotte sulla strada che collega Fonteblanda a Montiano, a circa tre chilometri dalla frazione.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, una Chevrolet posteggiata in salita nei pressi di un’abitazione si è sfrenata, trascinando con sé la recinzione della proprietà prima di finire sulla carreggiata, proprio mentre transitava una Mercedes Classe A. Il conducente ha tentato una manovra per evitare l’ostacolo, ma l’impatto è stato inevitabile. L’uomo alla guida è rimasto lievemente ferito.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, il tempo necessario per la rimozione dei mezzi, affidata al soccorso stradale di Lorenzo Battisti di Capalbio.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.