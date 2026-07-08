BORGO CARIGE – L’ambulatorio infermieristico dell’Asl Toscana sud est sarà attivo fino al 31 agosto.

Situato nella sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Capalbio in via Pedemontana 22, vede la presenza di un infermiere dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 20, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. È possibile recarsi in ambulatorio per prestazioni infermieristiche, tra cui la gestione di traumi lievi, distorsioni minori e ferite cutanee, il trattamento topico di punture di insetti e animali marini, la rimozione dei punti di sutura, la rilevazione e valutazione dei parametri vitali, l’educazione sanitaria e la somministrazione di terapie su prescrizione del medico.

«Ringraziamo l’Asl Toscana Sud est – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – per garantire un servizio fondamentale per la salute sia dei residenti che dei visitatori, il cui numero è in forte aumento durante il periodo estivo. Un ringraziamento particolare lo rivolgo anche, a nome di tutta l’amministrazione, alla Croce Rossa Italiana e al presidente del comitato locale, Gino Trabucco, per aver messo a disposizione la loro sede per l’ambulatorio».

Si tratta di un presidio sanitario importante reso possibile anche dalla disponibilità della Croce Rossa Italiana – Comitato di Capalbio. «Siamo sempre a disposizione sia dell’Asl Toscana Sud Est che dei cittadini – dichiara il presidente Gino Trabucco – Abbiamo voluto mettere a disposizione la nostra sede per un servizio che noi riteniamo particolarmente utile per tutto il territorio. In questo modo è possibile garantire interventi tempestivi svolti da personale qualificato».