Manciano. Saranno Arachel Dolphie e sei travolgenti street band provenienti da tutta Europa ad aprire la sedicesima edizione del Manciano street music festival, al via venerdì 10 luglio. La manifestazione, organizzata dall’associazione musicale “Diego Chiti”, torna anche quest’anno con la sua tradizionale doppia formula: tre giornate di musica di strada completamente gratuite, dal 10 al 12 luglio, seguite dalla sezione dedicata ai concerti sul palco, in calendario dal 16 al 18 luglio, che vedrà protagonisti Tosca, Riccardo Rossi e i Dirotta su Cuba.

La prima parte del festival porterà a Manciano un’ondata di energia grazie a sei street band internazionali: dalla giovanissima Brass Dass, in arrivo dal Portogallo e per la prima volta al festival, alla francese Poil o’Brass Band, che con un mix di funk, disco e cover trasforma qualsiasi luogo in un palcoscenico; dalla formazione tedesca Louisiana Funky Butts, che spazia dall’afrobeat ai ritmi latini e dal funk frizzante al tradizionale second line, fino ai bolognesi Sax Lab, quartetto capace di passare da Ellington ai Nirvana con arrangiamenti originali e pieni di ritmo. E ancora: i materani Los Gitanos, con le loro atmosfere latinoamericane e gipsy jazz, e la toscana Magicaboola Brass Band con il suo sound inconfondibile che fonde jazz, blues, musica etnica, hip hop, funk e canzone popolare.

Venerdì 10 luglio, accanto alle street band, protagonista dell’inaugurazione sarà Arachel Dolphie, tra i più grandi talenti della musica cubana in Europa, che alle ore 22 salirà sul palco centrale di piazza della Rampa insieme alla Daysi’s Cuban Band. Artista poliedrica della scena fiorentina nata a L’Avana nel 1990, Arachel Dolphie chiuderà la prima giornata del festival con un concerto dedicato ai suoni intensi e coinvolgenti della tradizione cubana.

Non mancheranno altri appuntamenti speciali, come il concerto di Leonardo De Andreis, giovane artista che ha conquistato i social con la sua “Soltero”, che si esibirà domenica 12 luglio alle ore 20 in piazza della Rampa. Torna inoltre il Ristofestival, il percorso enogastronomico diffuso realizzato in collaborazione con i ristoratori di Manciano, previsto per venerdì 10 e sabato 11 luglio.

E domenica 12 luglio, alle ore 13, al parco pubblico Mazzini è in programma “A pranzo con le band”, il momento più spensierato del festival con l’allegria e la musica delle street band. Il menu fisso prevede: pasta al ragù, arista di maiale, patate fritte, frutta, acqua e vino. Per partecipare è necessario prenotarsi ai numeri 3393074206 o 3395208601 entro venerdì 10 luglio.

Il programma della prima giornata: venerdì 10 luglio

Il festival prenderà il via alle ore 19 con la street parade in partenza da piazza della Rampa, che vedrà sfilare Brass Dass, Louisiana Funky Butts, Sax Lab e Los Gitanos, trasformando le vie del centro storico in un grande palcoscenico itinerante.

Inoltre, lungo il percorso gastronomico del Ristofestival, si esibiranno in postazioni fisse Acoustelek, La Voce del Principe, Dual Shock, Ida Landsberg Duo e The Sound of the Strings, questi ultimi attesi anche sul palco centrale alle ore 19.45. La chiusura della serata sarà affidata al concerto di Arachel Dolphie & Daysi’s Cuban Band, in programma alle ore 22 sempre in piazza della Rampa.

Ristofestival

Venerdì 10 e sabato 11 luglio, dalle 19.30 alle 21.30, spazio anche ai sapori della tradizione con il percorso gastronomico del Ristofestival, realizzato in collaborazione con l’enoteca PiVù wine bar, l’osteria L’Orologio, il ristorante La Filanda, la trattoria Il Rifugio, la trattoria Da Paolino, la ristomacelleria La Imperiale e la pasticceria Belvedere. In piazza della Rampa, inoltre, sarà presente anche il punto ristoro della manifestazione con la griglia.

Al Ristofestival si partecipa acquistando i token, gettoni che consentiranno di scegliere le singole portate nei locali aderenti. Come in un vero e proprio street food, i piatti potranno poi essere consumati in strada o comodamente seduti nelle postazioni allestite lungo il percorso attraversato dalle band.

I concerti su palco

Dal 16 al 18 luglio, invece, l’appuntamento è al parco pubblico Mazzini per la seconda parte del Manciano street music festival. Ad aprire gli spettacoli sul palco, giovedì 16 luglio, sarà Tosca con il conversaconcerto “Le feminæ si fanno aspettare”, che anticipa il tour del suo nuovo progetto discografico “Feminæ”.

Venerdì 17 luglio sarà la volta di Riccardo Rossi, che porterà in scena lo show “Volevo fare il musicista!”, accompagnato da una super band composta da nove musicisti. Sabato 18 luglio gran finale con i Dirotta su Cuba, che faranno tappa a Manciano con il nuovo tour “Into the gruv”.

I biglietti dei concerti al parco Mazzini si possono acquistare, fino ad esaurimento posti, sul sito https://www.mancianostreetmusicfestival.it/. Inoltre, da venerdì 10 a domenica 12 luglio saranno in vendita al punto merchandising del festival, mentre da giovedì 16 a sabato 18 luglio si potranno acquistare direttamente nell’area concerti del parco Mazzini al costo di 15 euro.

Il Manciano street music festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, ed è supportato da Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e Fondazione CR Firenze, main sponsor dell’evento.

E se sostieni il festival puoi vincere i grandi concerti. Anche quest’anno, con la lotteria, oltre a supportare la manifestazione, puoi ricevere in regalo sei biglietti per i concerti di Fiorella Mannoia, Arisa e Serena Brancale. Per informazioni: www.mancianostreetmusicfestival.it.