GROSSETO – Il Museo di storia naturale della Maremma si arricchisce grazie alla donazione del dottor Ladislaus Rezbanyai-Reser, entomologo e ricercatore di rilievo internazionale nato in Ungheria e residente in Svizzera.

La raccolta comprende insetti provenienti da campagne di campionamento svolte dal dottor Rezbanyai-Reser tra il 2013 e il 2018 nei pressi di Roccamare, nel territorio di Castiglione della Pescaia. Gli esemplari sono stati raccolti direttamente sul campo e attraverso l’utilizzo di trappole luminose.

L’entomologo ha lavorato per trent’anni al Natur-Museum di Lucerna, fino al pensionamento nel 2004, continuando successivamente la collaborazione con l’istituzione svizzera come curatore onorario della collezione di farfalle. Presidente fondatore, dal 1976, della Società entomologica di Lucerna e autore di oltre 530 pubblicazioni scientifiche, nel corso della sua attività ha raccolto e preparato centinaia di migliaia di insetti, dedicandosi in particolare allo studio delle falene. A lui si devono la scoperta e la descrizione di 14 nuove specie e 10 sottospecie di falene.

Una collezione che racconta la Maremma

«Siamo particolarmente grati al dottor Rezbanyai-Reser e al Natur-Museum di Lucerna per questa donazione, che arricchisce in modo significativo il patrimonio scientifico del nostro Museo – dichiara Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – La collezione rappresenta una preziosa testimonianza della biodiversità entomologica del territorio e potrà offrire importanti opportunità di studio, catalogazione e ricerca, con particolare riferimento all’area di Roccamare».

Trasferita da Lucerna a Grosseto in più fasi, la collezione è ora completa e comprende circa 470 esemplari di farfalle diurne e notturne, oltre a circa 8.940 esemplari di altri insetti appartenenti a diversi ordini. Tutto il materiale è accuratamente disposto e conservato in apposite scatole entomologiche.

I macrolepidotteri notturni di Roccamare, già identificati e catalogati, sono stati oggetto di una pubblicazione scientifica realizzata dal dottor Rezbanyai-Reser nel 2019, corredata da illustrazioni e tabelle riassuntive. Gli altri gruppi di insetti non sono ancora stati identificati a livello di specie, ma sono disponibili, su richiesta, per attività di studio e ricerca.

Per consultare la collezione entomologica o le pubblicazioni è possibile contattare il direttore Andrea Sforzi all’indirizzo [email protected].

Per approfondire la figura e le attività entomologiche del dottor Ladislaus Rezbanyai-Reser è possibile consultare il sito reserentomologie.ch.