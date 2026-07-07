FOLLONICA – Le consigliere e i consiglieri di opposizione Emanule Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella intervengono sull’esito del Consiglio comunale del 2 luglio, criticando la maggioranza di centrodestra per aver respinto una serie di emendamenti presentati a una mozione sul trasporto pubblico locale (nella foto uno dei consiglieri di minoranza, Francesco Ciompi).

Secondo i firmatari della nota, la maggioranza avrebbe bocciato proposte che puntavano a rafforzare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico, a sostenere il rinnovo del contratto nazionale del settore, a incrementare la sicurezza del personale, sempre più spesso vittima di aggressioni, e ad adottare misure specifiche per migliorare la sicurezza delle donne sui mezzi pubblici e nelle aree di accesso al servizio.

Le opposizioni sostengono che il voto contrario non sia stato determinato dal merito delle proposte, ma dalla volontà di non riconoscere le criticità del settore del trasporto pubblico locale, che, a loro giudizio, sarebbero riconducibili anche alle scelte del Governo nazionale.

Nel comunicato viene evidenziato come la maggioranza abbia respinto anche gli emendamenti che richiamavano il ritardo nel trasferimento alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, il progressivo definanziamento del settore, l’aumento dei costi energetici e la necessità di maggiori investimenti per garantire qualità e sostenibilità del servizio.

I consiglieri di opposizione sottolineano inoltre di ritenere particolarmente significativa la bocciatura delle proposte dedicate esclusivamente alla tutela delle persone, come quelle relative alla sicurezza degli autisti e del personale viaggiante, al rinnovo del contratto nazionale e agli interventi per aumentare la sicurezza delle donne attraverso un miglioramento dell’illuminazione delle fermate, della qualità degli spazi e del presidio dei mezzi pubblici.

Nella nota viene infine ricordato anche l’intervento della Regione Toscana, che secondo i consiglieri ha stanziato 12 milioni di euro per contenere gli aumenti tariffari e azzerare quelli degli abbonamenti per gli under 26. Un impegno che, sempre secondo i firmatari, non sarebbe stato riconosciuto dalla maggioranza.

«Il trasporto pubblico locale – concludono Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella – si difende affrontando i problemi reali: garantendo risorse adeguate, tutelando il lavoro, investendo sulla sicurezza e assicurando a cittadini e cittadine un servizio pubblico efficiente, accessibile e sicuro. Su questo, purtroppo, la maggioranza ha scelto di voltarsi dall’altra parte».