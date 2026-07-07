ABBADIA SAN SALVATORE – Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 7 luglio, lungo la strada provinciale 18, in località La Spianata, nel territorio di Abbadia San Salvatore. Nel violento scontro tra due automobili ha perso la vita un uomo di 81 anni, mentre una giovane donna di 24 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

(Foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per l’anziano non è stato possibile fare nulla: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La giovane coinvolta nell’incidente è stata invece trasferita, con condizioni di media gravità, al policlinico Le Scotte di Siena per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti l’automedica di Abbadia San Salvatore, le ambulanze della Misericordia di Abbadia San Salvatore e della Misericordia di Piancastagnaio, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le cause dell’incidente.

L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Sp 18, con il traffico che ha subito disagi durante le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.