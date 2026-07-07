MONTE ARGENTARIO – Si è svolta alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2071, Alberto Papini, accompagnato dalla moglie Lucia Troiani, la tradizionale cerimonia del passaggio del collare del Rotary Club Monte Argentario.

Nel corso della serata, caratterizzata da un clima di amicizia, partecipazione ed emozioni, la presidente uscente Lucia Bracci ha passato il Collare al nuovo presidente Claudio Roghi, che guiderà il Club nell’anno rotariano 2026/2027.

Presenti numerosi soci e ospiti, tra i quali l’assessore alla salute e al sociale del Comune di Monte Argentario, Paola Pucino, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, a testimonianza del proficuo rapporto di collaborazione instaurato dal Rotary con le istituzioni del territorio.

Nel suo saluto conclusivo, Lucia Bracci ha ringraziato tutti i soci per il sostegno ricevuto durante l’annata, ricordando gli obiettivi perseguiti. In primo luogo è stata rafforzata la presenza del Rotary nella comunità, per valorizzare il territorio dell’Argentario nelle sue ricchezze paesaggistiche, storico-artistiche, culturali e, soprattutto, valorizzare le persone che lo abitano, perché la cultura crea legami che durano nel tempo ed ogni incontro lascia sempre un segno.

Al tempo stesso si sono consolidate le collaborazioni con l’amministrazione comunale argentarina, il mondo della scuola e l’Azienda Sanitaria attraverso numerosi progetti di servizio.

Nel raccogliere il testimone, Claudio Roghi ha espresso la volontà di proseguire nel solco del lavoro svolto, con lo stesso spirito di servizio che da sempre contraddistingue il Rotary.

Nel Rotary Club Monte Argentario la ruota continua a girare, ma il lavoro svolto da ogni presidente non si esaurisce con la fine dell’annata: viene raccolto, valorizzato e sviluppato da chi ne riceve il testimone, in un percorso di continuità che si rinnova anno dopo anno.

“È questa una delle caratteristiche più belle e distintive del nostro Club, motivo di orgoglio per tutti i soci, perché ogni nuova presidenza rappresenta un nuovo inizio fondato sul patrimonio di idee, esperienze e risultati costruito insieme”, ha dichiarato Lucia Bracci.