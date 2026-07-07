MANCIANO – Cgil e Uil si appellano all’amministrazione. Lo fanno sollecitando un dialogo mirato a risolvere problemi che sembrano cronicizzarsi all’interno della Polizia municipale del Comune.

In due note relative alla questione, Cgil e Uil fanno sapere di aver rilevato «Purtroppo seri problemi nella Polizia municipale di Manciano che ormai da tempo lasciano il servizio in balia di inconvenienti organizzativi originati da dinamiche ambientali non governate adeguatamente».

«La situazione è ormai così pesante da limitare l’efficienza e l’efficacia del servizio» – rimarca la segreteria Uil Fp

area vasta Toscana sud est nella nota che ha inviato proprio all’amministrazione comunale.

Il tentativo di dialogo senza risposte andrebbe avanti da circa un anno come conferma anche la Cgil. «Da quasi dodici mesi la Fp Cgil , in sinergia con la Uil Fp – dicono dal sindacato – richiede tavoli di confronto con vertici amministrativi, Comandante e Segretaria Comunale per affrontare in modo organico le criticità segnalate. Nonostante numerosi incontri intentati, i tempi di risposta si sono progressivamente dilatati, senza che si sia giunti a un chiarimento definitivo della situazione».

Il continuo rinvio di un confronto, come riportano Fp Cgil e Uil Fp, non consente di affrontare e risolvere le problematiche, rischiando di far degenerare la situazione.

«Siamo convinti che, data la rilevanza di questo servizio, sia l’ora di metterlo al centro delle priorità da parte dell’Amministrazione e, soprattutto, del Comandante e della Segretaria Comunale – conclude la Uil Fp nella sua nota, in linea con la Fp Cgil – in modo che sia data una risposta celere prima di tutto alla cittadinanza, restituendo un servizio efficiente ed efficace, e nel contempo si ripristini per i lavoratori un clima sereno all’interno della Polizia Municipale necessario a facilitare le attività degli agenti».