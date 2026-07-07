Sogni le vacanze al mare in Toscana? Oltre alla battutissima zona dell’Argentario dovresti dare un’occhiata alle isole…e non fermarti all’Elba. La vera chicca, che molti ignorano, è l’isola del Giglio che tra calette nascoste, grotte e un forte passato romano ha veri tesori da far scoprire.

Tra natura, mare, buon cibo e storia è un’ottima meta per l’estate… ma non solo. Ecco cosa vedere e perché visitarla assolutamente.

Come raggiungere l’isola del Giglio

Il modo migliore per raggiungere il Giglio via mare è scegliere una compagnia di traghetti flessibile che dia modo di portare a bordo anche moto, bici e auto magari con un buon numero di viaggi giornaliero per scegliere l’orario migliore per sé.

Alla scoperta del Giglio

L’isola si divide in tre centri:

Giglio Porto . Si arriva tutti qui e si viene accolti da barchette da pesca, un lungomare vivace e tantissimi locali o ristoranti dove assaggiare la cucina tipica accompagnata da calici di Ansonica ;

Giglio Castello . Spostiamoci nella parte più antica e dominante con una rocca da visitare che regala una delle viste più belle dell’arcipelago;

Giglio Campese . la zona ovest è quella migliore per osservare il tramonto e scattare foto indimenticabili.

Le spiagge più belle

Attenzione a chi cerca le spiagge, perché sul Giglio non ci troviamo davanti ai classici stabilimenti ombrelloni e lettini le più belle vanno guadagnate.

Tra le più belle?

La spiaggia delle Cannelle . Bastano pochi minuti di taxi d’acqua per fare un tuffo qui. Viene considerata la più facile da raggiungere ma in alta stagione è un po’ affollata;

Le Caldane . Spostandosi verso sud serve una camminata in un sentiero oppure una barca per raggiungere questo angolo segreto;

La spiaggia del campese . Si trova sul versante opposto e vanta ben 500 metri di sabbia proprio sotto all’omonima torre da cui prende il nome.

Tra trekking e sentieri

Chi cerca una vacanza attiva ha modo di scoprire l’isola del Giglio a piedi percorrendo sentieri come quelli che collegano Castello, Porto e Campese. Si passeggia attraverso la macchia mediterranea e si possono vedere da vicino fino a 700 specie diverse di piante.

Un’incredibile varietà considerando che si tratta di poco più di 20 chilometri quadrati. Prosegui fino al faro di Capel Rosso che si trova nella zona sud: con scogliere a picco e un’ottima ventilazione è tra i punti più suggestivi della meta. Attenzione però: il faro oggi è un’abitazione privata.

Il gusto autentico della cucina toscana

Cosa mangiare? Sicuramente c’è modo di sperimentare tra i piatti di terra e di mare più buoni della regione. Tra le pietanze top c’è la tonnina, dove il tonno freschissimo viene servito con cipolla cruda e pomodoro, oppure l’acquacotta, una zuppa contadina che ricorda un po’ la ribollita. Oltre ai classici piatti di pesce, nel mese di settembre c’è anche la sagra del coniglio alla gigliese che profuma di macchia mediterranea grazie ai tanti aromi utilizzati.

Se vuoi una vacanza al mare in Italia in un vero paradiso l’isola del Giglio è pronta a conquistarti: non ti resta che prenotare il traghetto e partire.