MANCIANO. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi per un incendio che ha interessato un quadro elettrico in via Antonio Gramsci, nel centro abitato di Manciano.

L’allarme è scattato intorno alle 16.00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto, distaccamento volontario di Manciano, che hanno rapidamente provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e non si segnalano feriti.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i tecnici di Enel per le verifiche e gli interventi di competenza sull’impianto elettrico.