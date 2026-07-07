GROSSETO. Diciamocelo subito, le decisioni vere arriveranno dopo l’estate. Il voto delle amministrative, in programma per il 2027, ci sarà con molta probabilità ad aprile e potrebbe essere un “election day“, in modo da abbinare le elezioni locali con le politiche. Da Roma appare infatti sempre più chiara l’intenzione del Governo di andare a elezioni anticipate e di prevedere il voto in primavera, proprio ad aprile.

Anche per questo quella che stiamo vivendo sarà un’estate rovente per la politica locale, in particolare per la definizione delle candidature a sindaco per il comune di Grosseto. Nel 2027 si voterà sia nel capoluogo che in altri otto comuni maremmani: Orbetello, Castiglione della Pescaia, Scansano, Capalbio, Roccalbegna, Pitigliano, Campagnatico e Manciano. È indubbio però che la sfida di Grosseto sia quella con più interesse e sia quella su cui si stanno concentrando anche in queste settimane le attenzioni dei protagonisti della politica.

Se da una parte c’è già un candidato sindaco annunciato, il civico Elio Aloia, della lista “Siamo Grosseto“, lo scenario che riguarda le due principali coalizioni, centrodestra e centrosinistra, è ancora tutto da definire. In queste ultime settimane sono stati diversi i nomi accostati alle due coalizioni, ma le voci più insistenti sono da giorni concentrate sugli stessi “attori”.

Le scelte del centrosinistra: i primi della classe

Nel centrosinistra il nome dell’assessore regionale all’Economia e all’Agricoltura è uno di quelli più accreditati. Leonardo Marras non ha certo bisogno di presentazioni e in città è molto apprezzato sia per la sua esperienza di amministratore sia per l’impegno in questi anni in Regione. Il suo nome metterebbe d’accordo tutti nel centrosinistra e potrebbe garantire anche un’apertura civica importante, sulla falsa riga del lavoro politico che fu fatto ai tempi della sua presidenza della provincia.

Un altro nome che potrebbe raccogliere consensi partendo dal Pd è Marco Simiani. Deputato “dem”, in questi anni ha tenuto il partito legato alle istanze nazionali e il suo impegno sul territorio non è mai mancato. Adesso, eletto alla guida del partito cittadino come segretario comunale, sarà impegnato in prima persona per le prossime amministrative e, si sa, nel Partito democratico spesso il segretario è chiamato a prendere il timone in mano.

Terzo nome della “white list” è Francesco Limatola, anche se questa ipotesi sembra più difficile. Sindaco di Roccastrada al terzo mandato, da candidato alla presidenza della provincia ha fatto un capolavoro politico vincendo la sfida di Palazzo Aldobrandeschi contro ogni pronostico. La sua “grosse Koalition” potrebbe essere di ispirazione anche per il capoluogo.

Ad oggi sembra difficile che il candidato sindaco del centrosinistra esca da questo perimetro. La “novella” del civico o della “civica” alla Silvia Salis sembra molto, molto difficile.

Le scelte del centrodestra: continuità, esperienza e un grande ritorno

Anche nel centrodestra il cantiere 2027 è aperto da tempo. La maggioranza che governa la città ha il vantaggio di guidare la macchina amministrativa e di avere in dote le vittorie delle ultime due tornate elettorali. Anche la coalizione, nonostante i continui scossoni degli ultimi mesi, è più consolidata che a sinistra. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega restano un’ossatura portante su cui costruire anche la proposta politica del futuro.

Mentre Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco uscente al secondo mandato, potrebbe correre come candidato a Orbetello e questa è la novità più importante di quest’inizio d’estate, per Grosseto sono tre le figure su cui il centrodestra si interroga. Vivarelli Colonna in Laguna sembra essere non soltanto una suggestione, ma un’ipotesi piuttosto concreta. Il primo cittadino di Grosseto tornerebbe a casa, visto che è originario proprio di Orbetello, e sarebbe una candidatura gradita un po’ a tutto il centrodestra.

Tornando a Grosseto tra i nomi più in voga c’è quello di Alessandro Antichi. Avvocato, già sindaco del capoluogo a cavallo degli anni Novanta con i primi anni Duemila, Antichi è stato anche consigliere regionale di Forza Italia. Per tutti Antichi è il sindaco che è riuscito a vincere per la prima volta contro la sinistra ed è ancora ricordato come un “uomo del fare“. Stimato professionista, il suo carisma si fa ancora largo nel centrodestra e in Forza Italia. Il suo potrebbe essere un “grande ritorno“.

Non a caso di lui si parla da tempo come possibile alternativa ai due delfini di Vivarelli Colonna: Luca Agresti (Forza Italia) e Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia). Il primo ha grande esperienza politica e amministrativa ed è stato una delle menti del primo mandato di Vivarelli Colonna. Agresti ha avuto una visione importante per la città con la candidatura a Capitale della Cultura, e negli anni ha dimostrato di essere un uomo apprezzato non soltanto dentro il suo partito. Ha saputo mettere a fianco e tenere insieme anime diverse e questo gli viene riconosciuto da molte anime della coalizione. Dal punto di vista politico sarebbe in continuità perché il comune con la sua vittoria rimarrebbe un municipio di Forza Italia.

Da non sottovalutare Fabrizio Rossi. Deputato di Fratelli d’Italia è stato il fautore del partito di Giorgia Meloni in città e in Toscana. Gode di grande consenso ed è stato sempre un campione di preferenze. Oggi si occupa di Urbanistica e Sport come assessore e da sempre sembra destinato a correre come primo cittadino. Anche in questo caso il nome del candidato difficilmente sarà diverso da uno di questi tre.

Quanti potranno essere i candidati a sindaco nel 2027 a Grosseto

Accanto ai due candidati delle coalizioni tradizionali ci potrebbero essere altri tre o quattro proposte politiche. Una è quella di “Siamo Grosseto”, un’altra sarà sicuramente quella di “I Love Grosseto”, anche in questo caso una lista civica o più liste civiche insieme. In campo potrebbe essere anche il candidato di Futuro Nazionale, il movimento fondato a Roberto Vannacci che quasi sicuramente non si presenterà alle urne in colazione con il centrodestra. Infine potrebbe esserci anche una lista di estrema sinistra legata magari a Potere al Popolo o a quelle forze che non si riconoscono nel campo largo progressista.