GAVORRANO – Va a Lucio Margheriti della Vam il trofeo Giuncarico, gara di ciclismo amatoriale Acsi, andata in scena domenica mattina al Grilli di Gavorrano. La manifestazione, 17esima prova del Corri in Provincia, è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto e il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma.

Il via è stato dato alle 9.30 al bar la Curva del Grilli con l’arrivo al bivio per Giuncarico dopo 65 chilometri. Uno scaltro Margheriti quindi torna alla vittoria in Maremma dopo le sue due ultime vittorie risalenti al 2024 quando si impose nei trofei Garibaldi e Madonnino. Pronti via e i soliti scatti sotto un sole cocente, sino al quarto giro dei cinque totali quando è nata l’azione decisiva con dentro otto atleti ovvero Mattia Contemori Giacomo Frangipani, Andrea Bartemucci Leonardo Mugnai, Federico Colonna, Maria Calagreti, Daniele Cotroneo e il vincitore Margheriti.

“Non mi fidavo di giocarmi la vittoria in volata – commenta a fine gara il vincitore – quindi sono partito nei pressi dell’ultimo chilometro è mi è andata bene – ringrazio tutta la mia squadra della Vam, soprattutto Federico Fruscini che ha fatto di tutto per farmi arrivare al momento cruciale della gara nelle migliori condizioni possibili”. Al secondo posto si è piazzato Giacomo Frangipane e al terzo Andrea Bartemucci. Questi i migliori di categoria: Stefano Banti, Giacomo Frangipani, Andrea Bartemucci, Mario Calagreti, Federico Colonna, Gianni Bonamici, Fabrizio Bandini e Fabio Alberi.