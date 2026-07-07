GROSSETO – Anche questa estate dal 31 luglio al 9 agosto accadrà un piccolo grande miracolo…Senigallia si trasformerà nella Hottest rockin’ holiday on Earth, e non sarà solo il caldo a far alzare la temperatura, ma balli sfrenati che dalla mattina fino a tarda notte faranno scatenare il popolo del Summer Jamboree che, ormai da 26 anni, si dà appuntamento sulla spiaggia di velluto per celebrare insieme quello che è molto di più di un festival musicale: è un’esperienza inclusiva e intergenerazionale, un momento di incontro e condivisione di una stessa passione, quella per il Rock’n’Roll.

Tra una lezione di ballo, qualche acquisto al vintage market, tra un record hop, un live concert e un dopo festival alla Rotonda a Mare, le giornate scorrono in allegria e spensieratezza a Senigallia e le bellezze della città – dalla Rocca Roveresca al lungomare, dai portici Ercolani al Foro Annonario – accolgono curiosi, turisti e appassionati, famiglie e gruppi di amici, che arrivino dall’altra parte del mondo, dall’Europa o semplicemente dalla città accanto, poco importa, tutti inevitabilmente vengono travolti dalla carica del Summer Jamboree, che edizione dopo edizione diventa un appuntamento fisso e irrinunciabile.

E quest’anno c’è un motivo in più per celebrare il Rock’n’Roll: festeggiare un compleanno speciale, quello di Chuck Berry che nel 2026 avrebbe compiuto 100 anni. Una figura fondamentale per la nascita del genere, con un repertorio iconico, da Johnny B. Goode a Roll Over Beethoven fino a You Never Can Tell, per ricordare solo tre dei suoi più grandi successi, che nel 2010 aveva portato anche sul palco del Summer Jamboree. A rendergli omaggio Geno and His Rockin’ Dudes (ITA), formazione aperta guidata dal carismatico Carmelo “Geno” Genovese, musicista e scrittore, che ha avuto l’occasione di incontrare Chuck Berry molte volte e di condividere con lui preziosissimi momenti, sia nel backstage che sul palco, avendo avuto anche il privilegio di cantare Johnny B. Goode nella sua ultima esibizione in Italia. Alla batteria invece Pierpaolo De Salsi che ha suonato con la leggenda di Saint Louis proprio nello storico concerto al Summer Jamboree.

Ma non finisce qui perché per la prima volta il Summer Jamboree sarà accompagnato dalle note di una sigla ufficiale che è stata affidata alla voce di uno dei protagonisti dell’edizione #26. Tutti potranno cantare il Summer Jamboree mentre passeggiano per le vie del centro e da quest’anno il festival sarà diffuso anche nel tempo: il Rockin’ Village Vintage Market, da sempre cuore pulsante della manifestazione, aprirà anche al mattino dalle 10:30 alle 13 in Piazza Manni e Piazza del Duca per i più mattinieri e per chi può passare a Senigallia solo qualche ora, ma vuole comunque immergersi nell’atmosfera vintage e fare un po’ di shopping tra abbigliamento autentico anni ’40 e ’50 e riproduzioni artigianali, le migliori scarpe per ballare (e per tutti i giorni), accessori, foulard e t-shirt colorate, oggettistica, targhe di metallo, modernariato e memorabilia da collezione e tanto altro.

Trenitalia è Main Sponsor del Summer Jamboree #26, confermando il proprio impegno a sostegno dei grandi eventi culturali e musicali capaci di valorizzare i territori e generare flussi turistici. Dal 31 luglio al 9 agosto 2026 Senigallia ospiterà la 26ª edizione del festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’America degli anni ’40 e ’50, che ogni anno richiama migliaia di appassionati e visitatori da tutto il mondo. In questo contesto, il viaggio in treno diventa parte dell’esperienza del Festival, accompagnando il pubblico verso Senigallia. Cuore della manifestazione sarà il Trenitalia Stage, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più attesi del programma.

La line up del Summer Jamboree #26 è come sempre di altissimo livello con quattro esclusive italiane e due anteprime europee: i maggiori protagonisti del genere arriveranno a Senigallia per esibirsi da ogni angolo del pianeta, componendo una piccola mappa del mondo che supera il tempo e lo spazio, segno che il Rock’n’Roll è ancora una musica viva e vegeta più che mai!

Al Summer Jamboree #26 si esibiranno le nuove leve della scena Rock’n’Roll contemporanea a fianco di vere e proprie leggende del genere. Due esempi su tutti: Albert Lee (UK/USA), classe 1943, nato in Inghilterra ma da sempre vissuto negli Stati Uniti, chitarrista leggendario vincitore di vari Grammy che ha condiviso il palco con Crickets, Everly Brothers, Jerry Lee, Clapton lasciando un segno indelebile nella scena Country Rock, e Little Risolo & The Northside Boys (ITA/CH), una nuova e giovanissima formazione il cui frontman Little Risolo è un vero e proprio figlio del Summer Jamboree: lo frequenta da quando è nato, 18 anni fa, e quest’anno si esibirà per la prima volta con la sua band.

Ma l’artistico del Summer Jamboree riserva una sorpresa dopo l’altra tra esclusive per l’Italia e anteprime assolute. Tra gli special guests dell’edizione #26 c’è per l’unica data italiana Gina Haley (USA), artista esperta, con uno stile vocale potente radicato nell’R’n’B, Jazz e nel primo R’n’R, che porta in vita un’eredità musicale unica, quella del padre Bill Haley, ma forgiando la propria identità artistica. E ancora The Extraordinaires (UK), che avevano già suonato a Senigallia nella seconda edizione del festival e tornano in anteprima europea con una formazione rinnovata che ha debuttato recentemente a Las Vegas: un quintetto vocale che combina armonie A capella a passi di danza mozzafiato mixando Doo-Wop, R’n’R, con influenze Gospel, Ska, Motown, R&B e Jazz. E poi ancora un’esclusiva italiana con Sean ‘Mack’ McDonald (USA) un chitarrista dalla presenza scenica imponente, che suona e canta con una facilità disarmante, proprio come i suoi illustri predecessori, aggiungendo quel tocco di soul che lo rende unico. Jad Tariq (USA), direttamente da Memphis Tennessee, ha una voce senza tempo che fa rivivere i classici di ieri con un’energia moderna, fondendo lo swing contagioso con la passione viscerale del blues. E poi a grandissima richiesta, dopo l’incredibile show dello scorso anno, torna in esclusiva per l’Italia Les Greene (USA), la voce di Little Richard nel recente film “Elvis”, nominato come miglior colonna sonora al Grammy: un artista incredibile che contagia tutti con la sua energia roots, rock e soul. Non manca l’Italia ovviamente con Paolo Fioretti, cantante e chitarrista dalla voce graffiante e uno stile chitarristico diretto ed essenziale, e la sua Hot Combo (ITA) composta dai migliori musicisti italiani del genere, che presentano in anteprima assoluta e in contemporanea con l’uscita del primo disco un progetto che attraversa jump blues, swing e Rock’n’Roll, per uno spettacolo unico nella sua specificità.

E il giro del mondo prosegue con la Svezia e i The Capulets (SE), quintetto che propone un mix tra swing, rhythm and blues e Rock’n’Roll, portando sul palco il vibrafono, strumento poco conosciuto e raro; l’Australia con Jessie Gordon (AUS) una performer dalla voce intensa e sensuale che al suo classico repertorio swing aggiungerà sonorità Rock’n’Roll e jazz; e la Spagna, in particolare Barcellona, con il trio femminile The Sparkles (E) che rievoca le icone femminili degli anni ’50 e ’60 e Augie Burr (E) in versione solista; passando per la Repubblica Ceca con Gone Hepsville (CZ) e The 6 Fireballs (CZ), due sestetti ideali per ballare e divertirsi e la Finlandia con la storica band The Barnshakers (FIN) che dal 1992 è diventata un’icona del country, rockabilly e hillbilly europeo e mondiale; fino al gemellaggio pluriennale del festival con il Messico, quest’anno rappresentato da Eddy y Los Grasosos (MEX), ambasciatori della cultura greaser latinoamericana, a Senigallia in esclusiva per l’Italia.

Ma il bello del Summer Jamboree è che è un festival veramente per tutti, non c’è bisogno di essere esperti conoscitori della musica Rock’n’Roll, l’importante è essere curiosi e lasciarsi trasportare dall’energia che si respira per le strade di Senigallia. E quest’anno sul palco si esibiranno due formazioni nostrane e molto pop (nel senso di popolari): Greg, Max Paiella & The Jolly Rockers (ITA), conosciuti come attori, cantanti, scrittori e performer, proporranno il loro tributo alla musica del passato insieme alla formazione di fiati The Jolly Rockers, che si ricompone ogni anno solo per il festival e Little Taver & His Crazy Alligators (ITA), mitico rocker emiliano, che ha interpretato se stesso nel film “Radiofreccia” di Ligabue, che dagli anni ’90, porta il suo rock demenziale in giro per l’Italia.

LE BAND DEL SUMMER JAMBOREE

Il festival non sarebbe lo stesso senza le mitiche band che accompagnano gli artisti sul palco. The Good Fellas (ITA), meglio conosciuti come i Gangster dello Swing, sono la storica house band del Summer Jamboree a cui in questa edizione arriveranno a dare manforte come backing band i Di Maggio Connection (ITA), ossia Marco Di Maggio e il suo storico trio, che accompagneranno Les Greene e Gina Haley e Don Diego Trio (ITA), uno dei più versatili combo italiani, che saliranno sul palco con Jessie Gordon e Augie Burr.

Last but not least la big band per eccellenza l’Abbey Town Jazz Orchestra (ITA) composta da venti elementi, che da più di vent’anni chiude il sabato sera con la Rock and Roll Review.

TANTE VOCI PER RACCONTARE IL FESTIVAL

Quest’anno il Summer Jamboree sperimenta una formula di conduzione corale, pensata per riflettere l’anima del Festival. Sul palco si alternano personalità che arrivano da mondi diversi: ballerini, musicisti, performer burlesque, protagonisti delle realtà che tengono viva la cultura vintage italiana.

Ogni sera cambia la voce, e con la voce cambiano l’energia e la prospettiva. A raccontare il Festival è chi questa cultura la vive ogni giorno, e porta al pubblico uno sguardo personale sul Rock’n’Roll, sullo swing e sulle loro tante contaminazioni. Una conduzione dinamica e spontanea, diversa sera dopo sera, che racconta il Festival dall’interno e trasforma ogni presentazione in un incontro tra esperienze e linguaggi differenti.

PER CHI AMA FARE LE ORE PICCOLE

Nel 2025 il Burlesque & Cabaret Show per la prima volta della storia del Summer Jamboree è stato messo in scena all’aperto alla Rocca Roveresca ed è stato un successo, tanto che quest’anno la formula si ripeterà, ma trasferendosi sul Trenitalia stage di Piazza Garibaldi per ospitare ancora più pubblico. Giovedì 6 agosto, in una magica seconda serata sotto le stelle e ad ingresso gratuito, si esibiranno alcune delle performer di burlesque più acclamate al mondo.

Per chi non si stanca mai di ballare, tornano come sempre i dopofestival danzanti alla Rotonda a mare dove la pista da ballo è aperta dalla mezzanotte alle 4 del mattino con una colonna sonora che attraversa i decenni d’oro della musica — dagli sfavillanti anni ’20 ai ruggenti ’50. Inoltre, per il secondo anno torna la Nightly Live: Balcony Jam Session, in cui la balconata della Rotonda a Mare si trasformerà in un palco spontaneo dove i musicisti del Festival – e non solo – daranno vita ogni notte a jam session intime e scatenate. Nessuna scaletta, solo pura energia live, complicità e improvvisazione.

BALLI DA AMMIRARE E DA IMPARARE

Non solo live concert sul main stage del Summer Jamboree, ma sono diventati ormai un appuntamento fisso i Dance Show, tra i momenti più amati dal pubblico, a cura del team internazionale degli insegnanti del Summer Jamboree, che non finiscono mai di stupire creando show che uniscono tecnica e spettacolarità, acrobazie, improvvisazione e complicità. Quest’anno saranno domenica 2 e venerdì 7 agosto e una Special TEACHERS DANCE JAM on the Dance Floor sabato 8 agosto.

Torna per la quinta edizione, martedì 4 agosto 2026, anche il SUMMER JAMBOREE HERA DANCE CONTEST nella pista di Piazza Garibaldi: una gara di ballo per coppie (leader e follower), a iscrizione gratuita, dove tutti gli stili di ballo swing sono ammessi.

Il popolo del Summer Jamboree non arriva però a Senigallia per stare a guardare a bordo pista, ma per imparare di giorno i balli swing e scatenarsi la sera sul dancefloor. Sono in programma, dunque, dall’1 all’8 agosto i Dance Camp e Boot Camp condotti dai migliori insegnanti di danze swing, campioni internazionali di ballo tra i migliori in circolazione, dei veri e propri fenomeni provenienti da ogni parte dell’emisfero, dagli USA al Giappone e da tutta Europa. In line up: Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA), Francesco Pezzo (ITA), Jay Cee (FRA), Katja Zavrsnik (SI), Lizette Rönnqvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DE), Rasmus Holmqvist (SWE), Peter Loggins (SWE), Sailor Mike (USA).

Due sono le tipologie di corsi proposti: il Dance Camp, una vera full immersion nelle danze Swing e Rock’N’Roll lunga otto giorni per imparare a muovere i primi passi o approfondire uno stile specifico e i Boot Camp, un corso intensivo pensato per passare, in un breve lasso di tempo, dal livello zero al livello uno, per apprendere i passi base e poter scendere in pista subito.

Inoltre, durante i dieci giorni del festival, come sempre ci saranno anche le lezioni di ballo gratuite assieme ai docenti Luca Rizzioli (ITA) e Carlotta Mignani (ITA), per imparare in tranquillità i passi, per un piccolo ripasso, o trovare nuovi partner di ballo all’Hawaiian Beach e all’Hera Dance Floor alla Rocca Roveresca!

AND MUCH MORE…

Ogni anno sempre di più il Summer Jamboree conferma la sua fama di Hottest rockin’ holiday on Earth un mix esplosivo fatto di musica, ballo, passione e divertimento. Ogni giornata passata al festival è un’esperienza unica che inizia con i piedi nella sabbia dal mattino e si prolunga fino all’ora dell’aperitivo. C’è l’Hawaiian Beach, sul lungomare di ponente (altezza civico 93), un’autentica oasi hawaiana dove si balla swing e Rock’n’Roll su una pista da ballo ombreggiata con Record Hop non-stop, lezioni gratuite e perché no qualche tuffo. Sempre dal mattino sulla spiaggia è aperto anche il Mascalzone, sul lungomare di Levante, luogo iconico della tradizione festivaliera.

Spostandoci nel centro storico torna anche dopo il successo dell’anno scorso l’Airstream Dance Corner in Piazza Roma che si trasforma dalle 18:00 alle 24:00 in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50 dei migliori DJ provenienti da tutto il mondo.

Non mancheranno poi le auto americane pre-1969 dell’Oldtimers Park, e il leggendario Fearless Devid Motordrome in Piazza Simoncelli. È l’ultimo e unico motordrome ancora funzionante in Italia, e uno dei soli venti esemplari rimasti al mondo. Al suo interno, moto Indian originali del 1926 sfrecciano a tutta velocità sulle pareti verticali, in acrobazie spettacolari come quelle del film Roustabout con Elvis Presley.

Appuntamento imperdibile anche con il Walk-in Tattoo old school, che vedrà all’opera alcuni dei migliori artisti dell’inchiostro e dello stile vintage, per tre giorni consecutivi – 7, 8 e 9 agosto – al Foro Annonario / Ex Pescheria.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società e Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.