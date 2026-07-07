STICCIANO – Una serata già storica per la musica si è trasformata in qualcosa di ancora più speciale per due giovani del grossetano. Sabato 4 luglio, a Tor Vergata, mentre 250mila persone assistevano a “La favola per sempre“, il mega-concerto di Ultimo, il maremmano Kevin Pascolini ha scelto proprio quel momento per chiedere a Valentina Renzetti di diventare sua moglie.

Lui, di Sticciano, compie quest’anno 30 anni. Lei, di Ribolla, ne ha 26. La loro storia è nata come tante altre, tra le luci di una discoteca, ed è cresciuta fino a diventare, nel 2026, un legame di sei anni. Da sempre entrambi appassionati di Ultimo (lui non se lo perde dal primo album) quello di sabato scorso era però il primo concerto del cantautore romano per Kevin, mentre Valentina era già stata ad una esibizione a Roma. Per la coppia, invece, era la prima volta insieme a un concerto di Ultimo: un debutto che Kevin ha trasformato in un ricordo indelebile.

La scelta del concerto non è stata casuale

«Ho scelto il concerto per fare la proposta perché mi è sembrato l’ambiente ideale – racconta Kevin – La canzone che Ultimo ha fatto uscire nel recente album rispecchia al 100% la nostra relazione». Così, proprio quando le note di “Quando dorme la città” hanno riempito i cuori di tutti, Kevin si è inginocchiato davanti a Valentina, facendo la proposta con l’anello.

Lei non se lo aspettava affatto. Sorpresa e commossa, lo ha abbracciato e baciato, lasciandosi travolgere da un’emozione che i due hanno poi continuato a vivere insieme, cullati dalla musica di Ultimo per il resto della serata.

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Dietro un momento così spontaneo in apparenza, c’era in realtà mesi di preparazione. Kevin ci pensava da tempo, curando ogni dettaglio con pazienza: l’anello acquistato lunedì, la proposta fissata per sabato. Ma il vero colpo di genio ha richiesto anche complici fidati: al concerto, insieme alla coppia, c’erano il fratello e la cugina di lei.

«Se non fosse stato per loro che mi hanno dato una mano, non ce l’avrei fatta a preparare tutto» – ammette Kevin. Il momento più delicato è arrivato ai controlli d’ingresso, quando il metal detector ha rilevato l’anello nascosto. «Se non ci fossero stati loro a distrarre l’attenzione di Valentina, se ne sarebbe accorta subito – prosegue – Allo stesso modo mi hanno supportato anche dopo». Un’operazione di squadra, insomma, orchestrata nei minimi dettagli per non rovinare la sorpresa.

Da Ultimo al futuro

Ora che la proposta è arrivata, per Kevin e Valentina si apre un nuovo capitolo. La promessa fatta sotto le stelle è solo l’inizio: entro la fine dell’anno, la coppia punta a coronare un altro sogno, quello di andare a vivere insieme in una casa tutta loro. E, come racconta la loro storia, i traguardi da raggiungere non finiscono di certo qui.