GROSSETO – Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna migliora la propria posizione nella classifica nazionale del Governance Poll 2026, l’indagine annuale realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore che misura il gradimento dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
Il primo cittadino grossetano si colloca al 36° posto nella graduatoria nazionale con un indice di gradimento del 54,5%. Un risultato che gli consente di guadagnare terreno rispetto allo scorso anno, quando occupava una posizione più arretrata, pur registrando un consenso inferiore di 1,7 punti rispetto a quello ottenuto al momento della sua elezione.
Quarto sindaco toscano
All’interno della graduatoria regionale, Vivarelli Colonna è il quarto sindaco toscano per consenso.
Davanti a lui si piazzano la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che conquista il primo posto assoluto a livello nazionale con il 66% dei consensi, il sindaco di Lucca Mario Pardini (22° con il 56%) e il sindaco di Massa Francesco Persiani (27° con il 55,5%). Alle spalle del primo cittadino di Grosseto figurano invece Nicoletta Fabio, il sindaco di Pisa Michele Conti e il sindaco di Livorno Luca Salvetti.
La classifica nazionale
L’edizione 2026 del Governance Poll incorona come sindaca più apprezzata d’Italia Sara Funaro, prima donna a conquistare il vertice della classifica, con un gradimento del 66%. L’indagine, realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, non rappresenta un’intenzione di voto in vista delle elezioni, ma misura la disponibilità dei cittadini a confermare il sindaco attualmente in carica se si votasse oggi.