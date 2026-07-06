CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un incrocio trafficato, tante persone che continuano ad attraversare e le strisce pedonali che non ci sono più. È la situazione segnalata da una lettrice, Valentina Cristofani, che denuncia un pericolo per i pedoni all’incrocio tra via Sicilia, ponte Giorgini, via del Maestrale e la strada provinciale delle Collacchie, a Castiglione della Pescaia.

«A giugno sono state rimosse le strisce pedonali presenti da 60 anni, strisce che permettono a tutta via Sicilia, comprese tutte le persone che parcheggiano nel parcheggio a pagamento Serrata Martini, di raggiungere il mare e il ponte Giorgini – scrive la lettrice –. L’assenza delle strisce mette in pericolo moltissime persone che comunque continuano ad attraversare».

Le alternative giudicate impraticabili

Secondo il racconto, sono stati interpellati anche i vigili urbani, che avrebbero suggerito due soluzioni alternative, entrambe però ritenute impraticabili. La prima, l’attraversamento pedonale davanti all’Hotel Kinda, sarebbe troppo lontana, a circa 150 metri di distanza. La seconda, davanti alla Nautica Lotti, viene definita pericolosa.

«Da via Sicilia arrivare davanti alla Nautica Lotti è impossibile e impraticabile – prosegue Cristofani – perché lo spazio fra la carreggiata e il parapetto del ponte è largo appena 40 centimetri: quindi non è un marciapiede, non rispetta le misure minime di legge, che prevedono almeno un metro e mezzo di larghezza. Camminare lì sopra con un passeggino, per un anziano, per un bambino o per chi è in sedia a rotelle è impossibile e si rischia seriamente di essere colpiti dalle macchine».

L’appello all’amministrazione

La lettrice lamenta la mancanza di risposte e, temendo che possa verificarsi un incidente grave, ha deciso di segnalare la situazione: «Visto l’alta probabilità che avvenga una tragedia, ho pensato di segnalare a voi questa situazione, in modo da poter dare un po’ di visibilità al problema e sollecitare una risposta».